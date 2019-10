Stanovnicima zagrebačkog naselja Botinec dnevni boravak već šest mjesecu smrdi po fekalijama, i to zbog rekonstrukcije kanalizacije, a fekalije umjesto da otječu u kolektor stoje na mjestu. Zbog toga su građani izašli na prosvjed.

Prosvjed su građani organizirali zato što su sve inspekcije utvrdile – da je sve u redu! Direktor tvrtke koja je dobila posao na natječaju te radila projekt obnove donator je Bandićeve kampanje, a tehničku dokumentaciju izradio je čovjek okrivljen u aferi Vrbani.

Građanin Tibor Marušić u problemu je jer kada sa suprugom ode na posao, njihova djeca ostaju kod kuće. "Djeca su četvrti i šesti razred i nemam nikakve opcije", kaže.

Građani tvrde kako je cijeli projekt dva milijuna kuna bačenih u vjetar. Smatraju da propusta ima te da će struka objasniti kakvih. Sve je krenulo sredinom ove godine kada se u zagrebačkom kvartu Botinec rekonstruirala kanalizacija. Rezultat su suze, mučnine, smrad i povraćanje.

Marija Topić iz Botinca očajna je jer ima dijete s astmom i kroničnim bronhitisom te sina koji je drugi put obavio operaciju srca te za njega strahuje da bi mogao imati posljedice zbog zagađenja.

"Čak sam i vodu kad sam stavila u usta - povratila. Bila sam sva zelena. A to jako utječe na moje zdravlje. Ne samo na moje zdravlje nego i zdravlje moje djece", požalila nam se Marija.

Narušeno im je zdravlje, ali i kvaliteta života

Nije stanovnicima Ulica Zlatareva Zlata i Filipa Latinovića narušeno samo zdravlje već i kvaliteta života. Prozore ne otvaraju, odjeću uzalud peru.

"Ja operem veš, meni veš smrdi. Imam one boriće po stanovima isto kao i većina susjeda. Stavim veš u stan, uzmem parfem i onda ga naparfemiram. Inače ga perem, sušim, perem, sušim. To nema smisla", opisuje Marija proces pranja odjeće.

Zoran Stašević, još jedan građanin Botinca, kaže kako otkako je kanalizacija napravljena još nije mirno popio kavu u svom dvorištu jer "razvidno smrdi".

Tibor prepričava kako su ga djeca jednom prilikom, kada se vratio s posla, pitala zašto im u dnevnom boravku smrdi po urinu te kada će to prestati.

"Djeci je to isto postala svakodnevnica. Ja na to nemam odgovor. Mi smo nedavno kupili vikendicu da imamo gdje pobjeći od toga. Bar za vikend i tijekom tjedna koju noć prespavamo u vikendici kad baš strašno smrdi jer nemamo druge opcije", dodaje Tibor.

Uvjeravali ih da je problem u njihovim kućama

Čim su osjetili smrad, pisali su nadležnim gradskim institucijama. Pitali su ih zašto smrdi. Marija tvrdi da su odmah nakon što je napravljena cesta počeli zvati radi ispiranja jer je počeo užasan smrad. Iz institucija su tvrdili da je problem u privatnim kanalizacijama iz stanova građana i da je sve u redu s konstrukcijom.

Iako su tvrdili da je sve u redu, smrad se nije prestajao širiti iz slivnika i šahtova. Odlučili su ih onda otvoriti i imali su što vidjeti. Fekalije i kaljuža koji stoje na jednome mjestu i ne odlaze.

Ne samo da su primijetili nakupljanje fekalija već i to da voda ne teče u pravome smjeru. Gdje točno odlazi, pokazuje nam Tibor, po struci inženjer elektrotehnike.

"U ovoj se šahti vidjelo kad je bila otklopljena, kad dođe val kanalizacije iz ove ulice ili kad netko pusti vodu iz ove zgrade, da taj val ode u krivom smjeru. To bi trebalo ići u kolektor u ulici do, Ulici Luje Naletilića, međutim tu fekalije ili idu u krivom smjeru ili stoje, rijetko kad idu u pravom smjeru", objašnjava inženjer.

Tibor tvrdi da se, kad je šaht otvoren, vidjelo da dolazi val od deset centimetara iz kolektora koji skuplja fekalije iz svih okolnih sela te da taj val skreće u njihovu ulicu.

"Te fekalije jednostavno umjesto da idu u onom smjeru, vraćaju se u našu ulicu. Tu stoje, smrde, trunu. Ne možemo živjeti ovako", dodaje Tibor.

Iz Grada su reagirali tek nakon angažmana građana

Pisali su građani dalje nadležnima. Traže konkretne i jasne odgovore - što se točno dogodilo prilikom rekonstrukcije.

2Postavio sam nekoliko puta upite Vodovodu, direktoru odvodnje mailom, nitko ništa ne odgovara, zapravo me kao građanina ljuti što nas ignoriraju institucije. Na postavljena pitanja ne dobivaju se odgovori", priča Zoran.

Tibor je mail poslao i svim gradskim zastupnicima te nekim saborskim. Kako kaže, smatrao je da će im pomoći s obzirom na to da su ih oni i birali.

Jedan od onih koji je odgovorio i sazvao press-konferenciju na ovu temu jest gradski zastupnik Renato Petek. On tvrdi da su iz Grada reagirali čim su vidjeli najavu o presici pred medijima. Građani su prije toga tjednima pokušali doći do nekoga i nisu dobivali konkretnije odgovore, a kamoli reakciju.

Ipak, jutro nakon Petekove reakcije u ulici su se pojavili kamioni koji su oprali cijelu kanalizaciju i kada su novinari došli, prvi put nisu osjetili smrad.

Tek kada su se snažnije aktivirali i građani, ali i mediji, uslijedila je i neka reakcija. Osim što su isprali ulice, iz Zavoda za javno zdravstvo uzeli su uzorke stolice pojedinih stanovnika. Analizirali su i vodu i zrak.

Ipak, građani nisu bili zadovoljni analizom. "Uzeli su uzorke samo od nekih. Znači, od nas tu 15 koji su dobili proljeve i povraćanje uzela se analiza od nas četvero, jedan je pokazao da je pozitivan na rota virus, a ostali kao nisu. Uzeli su kod mene u stanu uzorak vode, rekli su da je sve u redu", nezadovoljna je Marija.

U Zavodu su zaključili da probavne smetnje stanovnika nisu povezane s utjecajem sustava odvodnje otpadnih voda. Izmjerene su tek niske vrijednosti sumporovodika koje mogu narušavati kvalitetu života.

Stanovnici Botinca kažu da su ih i iz Vodoopskrbe i odvodnje uvjeravali da je sve izvedeno po zakonima struke, što je sam direktor Marin Galijot i rekao na Gradskoj skupštini. "Do danas je na gradilištu koje smo uspješno završili bila i građevinska inspekcija, i vodopravna inspekcija, i Nastavni zavod za javno zdravstvo, i niti jednom nije utvrđena niti jedna nepravilnost", uvjerava Galijot.

Unatoč uvjeravanjima svakodnevno uzimaju uzorke

"Stanu točno pored moga prozora, otvore šaht, onda je tek još veći smrad jer onaj smrad izbije van. Uzmu uzorke vode, još proliju pola tako da nam još ljepše smrdi, kao da dosta ne smrdi i ovako. Idu s onim aparatom za metan. On pišti svako jutro. Imamo lijepo buđenje, ne treba mi budilica. Točno u pola osam znam da su oni to", prepričava Marija.

Tražili smo da direktor Vodoopskrbe i odvodnje Marin Galijot stane pred kameru i objasni zašto se već mjesec dana uzimaju uzorci vode i kakvi su rezultati te analize. No odgovor koji smo dobili jest taj da je on na sastanku te da će nam se javiti. Nisu nam se javili toga dana kako su rekli. Zato smo sutradan otišli pred zgradu Vodoopskrbe. Nisu nam dali da uđemo, pa smo ponovno zvali. Ovog puta je direktor - na terenu.

Ne javljaju se ni uznemirenim građanima. Marija tvrdi da ih stalno zovu, ali da im se više ne žele niti javiti na telefon. "Molimo ih da dolaze ispirati, da to počiste, oni ne žele... Jednostavno više ne dižu slušalice, valjda imaju naše brojeve memorirane", uvjerena je.

"Nisu predočeni rezultati mjerenja da vidimo jesu li padovi u redu. OK, ako je to sve u redu, onda samo objasnite zašto smrdi", inzistira Zoran. Nama su, nakon što smo bili uporni, kazali kako od rujna mjere otpadne vode i plinsku atmosferu, i da su sve izmjerene vrijednosti u granicama normale.

Milan Bandić umjesto odgovora dijeli uvrede novinarima

Na pitanje zna li se zašto smrdi nakon brojnih mjeseci, gradonačelnik Bandić kaže da je odgovorio na pitanja te da nam nema pomoći. Uvjerava nas da lažemo.

Kako mislite da nam nema pomoći, nema pomoći ni tamo ljudima? Dobili ste pisani odgovor?

Nismo.

Jeste.

Nismo dobili odgovor nikakav.

Jeste, sto posto.

Nismo.

Dobro, niste.

Došli smo pak do tehničkog koncepta izrađenog za rekonstrukciju kanalizacije u Botincu. Izradila ga je tvrtka Eko-plan. Vlasnik je Davor Plenković. Čovjek koji se kao nadzorni inženjer našao među okrivljenima u slučaju Vrbani III. Poznati je to proces o zagađenoj vodi u Zagrebu čiji sudski proces još uvijek traje. On i dalje radi s Gradom.

Na natječaju pobjedio Bandićev donator

Tražili smo izjavu od Eko-plana u vezi s projektnom dokumentacijom koja je rađena u Botincu. No telefonski su nas obavijestili da Plenkovića nema. Odgovor su nam poslali e-mailom. Kazali su, među ostalim, da su za 46.600 kuna izradili dokumentaciju po projektnom zadatku Investitora te da su na nju ishođene sve potrebne dozvole.

Tvrtka Gut d.o.o. pobijedila je na natječaju za izvođenje radova ponudivši najnižu cijenu. Vlasnik Vjekoslav Mraz godinu dana prije stranci Milana Bandića donirao je novac. Dva puta po 10.000 kuna. Na telefonski poziv direktor se nije javio.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nije želio komentirati pitanje je li vlasniku tvrtke Gut poklonjen posao zato što je njegov donator.



Upitali smo gradonačelnika i kako je moguće da je izvođač čovjek koji je već bio prvookrivljeni za Vrbane te zašto je dobivao jako puno poslova od grada. "To ćete se obratiti šefici ureda za nabavu. Možete vi pričati, možete vi pričati koliko hoćete. Pričajte vi svoje. Imate li dalje pitanja", ignorirao nas je Bandić.

Tvrtka Bandićeva donatora za rekonstrukciju kanalizacije u dužini od 290 metara ponudila je najnižu cijenu. Oko 1.200.000 kuna. Procijenjena vrijednost radova bila je oko 1.400.000 kuna. Na kraju je sve koštalo, kaže gradski zastupnik Renato Petek, oko dva milijuna kuna.

Petek kaže kako je to u Zagrebu često. Objašnjava kako pobijedi tvrtka, a onda se kroz aneks traži novac za dodatne radove koji su se možda mogli i predvidjeti da se radilo kako je trebalo.

Uzeli stvar u svoje ruke i pozatvarali šahtove

Kako stanovnike Botinca svi uvjeravaju da je sve u redu, a smrad ih i dalje tjera na povraćanje, odlučili su jednostavno pozatvarati šahtove.

"Oni su rekli da je to protuzakonito, da može eksplodirati, da može doći do svega i svačega, ali mi ne možemo disati kada maknemo te zaštite koje smo stavili", govori Marija, a Zoran dodaje da ako ima neki tehnički propust, da ga treba rješavati.

Sve dok ne dobiju jasne odgovore i dok se smrad ne otkloni, kao i poteškoće u njihovu svakodnevnom životu, oni neće odustati. Prosvjedovat će koliko god treba.

"Osobno, volio bih da netko odgovara za ovo što nam je napravio. Ja bih volio znati tko je ta osoba jer ovo što je napravio... Meni je uništio zadnjih 15 godina života. 15 godina sam radio sa suprugom da bismo napravili kuću u ovom kvartu. Meni je 15 godina otišlo u nepovrat. Moja nada u bolju budućnost u ovoj državi. Dok svi odlaze van, mi smo odlučili ostati, a što dobijemo na kraju?" pita se Tibor.



Milan Bandić na pitanje o tome tko će odgovarati ako je nešto pošlo po zlu u Botincu samo ponavlja „vama pomoći nema“. Da, nema pomoći. Ljudima koji se mjesecima guše u smradu. Smradu njihovih govana.

