Meteorolog objasnio zašto su progriješili s prognozom: "Imate se pravo ljutiti na nas"

Prognostičar Nikola Vikić-Topić rekao je kako su ovakve nenajavljene nestabilnosti vrlo rijetke i da mogu iznenaditi i prognostičare.

U današnje vrijeme prognoze vremena su, ističe, jako točne i precizne i već se prognozira s visokom preciznošću i do pet dana unaprijed. "Prije 40 godina je prognoza za drugi dan bila točna kao što je danas prognoza za šesti dan", pojasnio je.

Pročitajte i ovo Ekipe na terenu FOTO/VIDEO Kaos u Zagrebu i okolici: U centru pao dio ograde na prolaznicu, zastoji po cestama, vatrogasci zatrpani pozivima

"Po mom nekakvom iskustvu ovako nešto se događa doista rijetko, radi se o nestabilnosti koja je došla iz Njemačke preko Austrije i Slovenije do nas. No prema svim prognostičarskim mjerilima nije trebalo doći do toga, ali se to dogodilo jer su uvjeti bili povoljni. Uz to je i vjetar bio dosta jak, sve su to, uz visoke temperature, povoljni uvjeti za stvaranje ovakvih nestabilnosti".

"Meni je najzanimljivije da se ovakve stvari događaju vrlo rijetko, jedno tako veliko odstupanje. Kratki pljuskovi kao ovi su najnepredvidljiviji, ovo veliko područje kiše i pljuskova koje se stvorilo", kaže.

Stype: Nikola Vikić Topić, vrijeme - 4 (Foto: DNEVNIK.hr)

"Ovo je jedna od situacija u kojima se imate pravo, uvjetno, ljutiti na prognostičare, ali to je zaista jako rijetko, da se ne može predvidjeti", napominje prognostičar.

Pročitajte i ovo Puno štete VELIKA GALERIJA Pogledajte kako izgleda Zagreb nakon snažnog nevremena

Vikić-Topić također ističe i kako to ne znači da se ranije najavljene prognoze za četvrtak i sljedeće dane neće ostvariti. Nestabilnosti su bile očekivane, "ali smo ih očekivali kasnije. Glavni val kod nas dolazi sutra poslijepodne, a očekivali smo ga i danas navečer, iako je jedna porcija toga već stigla kod nas", zaključuje Nikola Vikić-Topić.