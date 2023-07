Kaos u Zagrebu: Olujni vjetar ruši grane, zastoji po gradu, vatrogasci zatrpani pozivima

U Zagrebu je već rano ujutro počeo vjetar, naoblaka i grmljavina, a počela je padati i kiša.

Kako su iz Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba naglasIli zbog nevremena imaju povećan broj poziva građana.

Jak vjetar polomio je niz stabala diljem Zagreba koja su potom završila na prometnicama. Od pola osam ujutro do sada građani su vatrpgascioma prijavili rušenje desetak stabala u Ulici Pavla Hatza, u Trnju, na Medveščaku, na Medvednici...

"Zbog pada grane na naponsku mrežu na Maksimirskoj kod Jordanovca, putnike od Kvaternikovog trga do Dubrave prevoze autobusi. Zbog pada zaštitne ograde u zoni raskrižja Draškovićeve i Jurišićeve, u smjeru Trga bana Josipa Jelačića linije 11 i 12 prometuju preko Glavnog kolodvora. Također zbog pada grana na naponsku mrežu u Ulici grada Gospića, linije 2, 3 i 13 skraćene su do Heinzelove, a putnike od Heinzelove do Savišća prevoze autobusi. Zbog pada stabla na Sljemenskoj cesti, u prekidu je autobusna linija 140", poručuju iz ZET-a.

Na terenu su dežurne ekipe i vatrogasci te se intenzivno radi na uklanjanju prepreka i uspostavi prometa.

Na Slavonskoj aveniji srušila su se velika grana stabla, a vatrogasci su na terenu, piše N1.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje za regije Zagreba, Karlovca i Rijeke za današnji dan. U tim mjestima velika je opasnost od vrućina, dok je za ostatak Hrvatske izdano narančasto upozorenje.

Danas nas čeka sunčano i vruće vrijeme. U unutrašnjosti će se naoblačiti u poslijepodnevnim satima, a moguće je da će tu i tamo pasti i poneka kap kiše te kakav lokalni pljusak.