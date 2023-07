Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje sljedećih dana: Meteorolog otkriva kad stiže osvježenje

Anticiklona nastavlja slabjeti, odnosno tlak zraka pada, a sa zapada nam se približava jedna hladna fronta koja u četvrtak donosi osvježenje, pljuskove, ali i moguća nevremena, dok će u srijedu još biti obilja sunca i vrlo vruće.

Prijepodne u cijeloj Hrvatskoj sunčano, ali na kopnu uz malo više oblaka nego u utorak. Posvuda će biti i malo vjetrovitije, puhat će slab do umjeren vjetar, u unutrašnjosti jugozapadni, a na obali jugo. I jedan i drugi će jačati prema sredini dana i poslijepodne. Najniža jutarnja temperatura u gorju 16, u nizinama 20, a na obali oko 25, no ponovno će naglo rasti pa će već do 9 sati postati vruće, između 26 i 30 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčano, vrlo vruće i sparno uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren, ali vrlo topao, jugozapadni vjetar, a temperatura će biti malo viša nego u utorak, 36 Celzijevih stupnjeva, lokalno je moguće i do 37. Zato je na snazi crveni meteoalarm.

Kasno navečer, nakon 22 sata, prolazno naoblačenje, uz jačanje sjevernog vjetra, pa će biti malo ugodnije, ali u Zagorju i Međimurju pri tome može biti pljuskova i grmljavine.

Pročitajte i ovo Mala škola prognoze Klimatski problemi: Meteorolog Ivan Čačić upozorava na rekordne gubitke mase ledenjaka

I u Slavoniji sunčano, vrlo vruće i sparno, uz malo više oblaka nego u utorak. Poslijepodne i navečer postoji vrlo mala mogućnost za kratak pljusak duž Podravine. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će navečer okrenuti na sjeverac. Temperatura do 36, 37 stupnjeva.

U Primorju, Istri te u gorskoj Hrvatskoj sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Jugo i jugozapadnjak će malo ojačati naspram jutra, puhat će većinom umjereno. Temperatura će, na obali biti oko 34 Celzijeva stupnjeva, Upaljen je crveni meteo-alarm, a u Gorskom kotaru i Lici oko 33.

U Dalmaciji sunčano, vedro i vrlo vruće, od 32 do 35 na obali i otocima te oko 37 stupnjeva u unutrašnjosti. Puhat će slabo do umjereno jugo, malo jače nego ujutro.

Temperatura mora je između 24 i 27 stupnjeva, malo toplije nego posljednjih dana, a u srijedu je moguće još jedan stupanj više.

U četvrtak na kopnu destabilizacija. Velika je vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu koji će poslijepodne biti lokalni, ali česti, a ponegdje i jače izraženi, pa je moguće i nevrijeme. Prije pljuskova će biti vrlo vruće i sparno, a zatim će se, s pljuskovima, temperatura sniziti. U petak još malo manje vruće, većinom sunčano, ali i dalje nestabilno uz poneki pljusak, a od subote nova stabilizacija i zatopljenje.

Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano. U četvrtak i petak su mogući kraći lokalni pljuskovi na sjevernom dijelu, osobito oko Istre i Kvarnera. U četvrtak će još puhati slabo do umjereno jugo, zatim u petak bura i tramontana, a u subotu ponovno maestral. Na sjevernom Jadranu će vrućina malo popustiti, dok u Dalmaciji ostaje vrlo vruće, do 33, 34 stupnja.

Dakle, u srijedu će još biti vrlo vruće, između 33 i 37 stupnjeva. Zatim u četvrtak, u početku sparno, no ubrzo stiže osvježenje, pljuskovi, jači vjetar, a moguće je i nevrijeme.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.