Zagrebački holding od Vrhovnog suda traži reviziju pravomoćne presude Županijskog suda u Zagrebu kojom ta tvrtka trima bivšim šefovima mora isplatiti otpremnine u ukupnom iznosu od 2,25 milijuna kuna.

Iz Grada Zagreba zatražena je revizija presude Županijskog suda u Zagrebu prema kojoj se trima bivših šefova, Dejanu Fičku, Mariji Cvrlje i Krešimiru Kvaterniku, moraju isplatiti otpremnine u ukupnom iznosu od oko 2,25 milijuna kuna.

Kako stoji u priopćenju, uz to troje, isti je ugovor imao i Denis Nikola Kulišić. No, on je izgubio spor protiv Zagrebačkog Holdinga koji je pokrenuo na Trgovačkom sudu. U priopćenju Grada Zagreba navodi se da se radi o istom činjeničnom stanju te da Zagrebački Holding na Vrhovnom sudu traži reviziju presude Županijskog suda.

Priopćenje Grada Zagreba prenosimo u cijelosti.

"Nastavno na medijske napise u kojima se spominje kako je nakon višegodišnjeg spora Županijski sud u Zagrebu presudio da se trojici bivših 'šefova' Holdinga trebaju isplatiti otpremnine koje se kreću od oko 716.000 do 783.000 kuna u bruto iznosu, ovim putem podsjećamo kako je 2015. godine Dejan Fičko izabran za predsjednika Uprave društva Zagrebački holding d.o.o. dok su Marija Cvrlje i Krešimir Kvaternik izabrani za članove Uprave društva Zagrebački holding d.o.o.

Pored njih isti ugovor imao je još jedan član uprave, Denis Nikola Kulišić koji je, iako je imao apsolutno isti ugovor s istim uvjetima kao i ranije spomenutih troje, pravomoćno izgubio spor protiv društva Zagrebački holding d.o.o. koji je pokrenuo na Trgovačkom sudu", navodi se u priopćenju.

Traže reviziju pravomoćne presude

"Na temelju spomenute pravomoćne presude Zagrebački holding d.o.o. na Vrhovnom sudu traži reviziju presude Županijskog suda koja je u potpunosti suprotna pravomoćnoj presudi u slučaju Denisa Nikole Kulišića, koji je imao jednaka prava i radi se o istom činjeničnom stanju.

Tužitelj Denis Nikola Kulišić pokrenuo je protiv društva Zagrebački holding d.o.o. sudski postupak u kojem je tražio isplatu otpremnine, te je Trgovački sud u Zagrebu 25. travnja 2017. donio presudu kojom je odbijen zahtjev tužitelja.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u presudi od 24. travnja 2020., potvrdio je presudu Trgovačkog suda, te odbio tužbeni zahtjev tužitelja Denisa Nikole Kulišića za isplatu otpremnine u cijelosti, čime je potvrđena ranija presuda Trgovačkog suda u Zagrebu", dodaje se u priopćenju Grada Zagreba.

Preinačena presuda Općinskog suda

"U postupku Dejana Fička, Marije Cvrlje i Krešimira Kvaternika protiv društva Zagrebački holding d.o.o. Općinski sud u Zagrebu donio je 22. srpnja 2019. presudu kojom je odbijen zahtjev tužitelja.

Županijski sud u Zagrebu presudom od 19. svibnja 2020. preinačio je gore navedenu presudu Općinskog suda, te je presudio da društvo ZGH mora tužiteljima, bivšim članovima Uprave društva ZGH, platiti otpremninu (u iznosu od 715.850,65 kuna Krešimiru Kvaterniku, 755.620,13 kuna Mariji Cvrlje i 783.790,18 kuna Dejanu Fičku - ukupno 2.255.260,96 kuna).

Protiv navedene presude Županijskog suda odvjetničko društvo Mihočević i Bajs d.o.o. koje zastupa Zagrebački holding d.o.o. podnijelo je zahtjev za pokretanjem postupka revizije presude. Temelj za pokretanje postupka revizije presude odvjetničko društvo ponavljamo pronalazi u presudi Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske kojom je sud u cijelosti odbio tužbeni zahtjev tužitelja Denisa Nikole Kulišića, u kojem postupku je sud, u istoj pravnoj stvari i na temelju istih činjenica i dokaza, donio drugačiju presudu", zaključuje se u priopćenju Grada Zagreba.