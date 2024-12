Ravnatelj Caritasa o siromaštvu u Hrvatskoj: "Godišnje 15-ak tisuća obitelji kuca na naša vrata"

Svaka peta osoba u Hrvatskoj u riziku je od siromaštva ili socijalne isključenosti. Nažalost, dio ove statitike je i samohrana majka šestero djece iz Baranje. Njihov mjesečni budžet nedostatan je za normalan život.

Njenim vapajima odazvala se ekipa rubrike Dnevnika Nove TV Poziv, a ovoga petka Centar za socijalnu skrb privremeno je šestero djece osigurao boravak izvan obitelji. Majka Jelena dobila je rok od mjesec dana da pokuša riješiti sigurnije stambeno pitanje.

O siromaštvu s ravnateljem Caritasa fra Tomislavom Glavnikom razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

"Svakako držim da je ovo jedan izazov za cijelu društvenu zajednicu, za Caritas, za crkvu, za sve one ljude koji žele dobro činiti. Evo, malo prije sam čuo, kad sam saznao o čemu je riječ, da je i Caritas đakovčke-osječke nadbiskupije sudjelovao u pomaganju. Pogotovo prehrambenih namjernicama, ali da nije isključena daljnja pomoć. Rekao bih da je ovo predbožićno vrijeme izazov, kad se svi želimo mobilizirati da učinimo jedan korak naprijed, da se ovakve situacije ne bi događale", započeo je fra Glavnik.

Potom je odgovorio na pitanje povećava li se ili smanjuje broj siromašnih u Hrvatskoj.

"Statistika nas može razveseliti ili rastužiti. Možemo reći da otprilike 20% građana Hrvatske živi na pragu siromaštva i to je situacija za zabrinuti se. Ono što najviše nedostaje, to su novčana sredstva zato što, kad nemate novca, ne možete poslati dijete na izlet, ne možete mu platiti dodatni sad stranog jezika, nemamo iste mogućnosti. Ali držim da to sve nije nerješivo zato što svi segmenti države pomažu, ministarstva, lokalne zajednice, ali i crkva sa svoje strane kroz Caritativnu djelatnost", kazao je fra Glavnik.

Sljedeće pitanje bilo je usmjereno na to koliko godišnje ljudi traže pomoć od Caritasa.

"To su tisuće, zaista tisuće. Mi govorimo o preko 15-ak tisuća obitelji sa svim članovima koje imaju. Oni kucaju na vrata Caritasa i mi, uz pomoć vjernika i dobrih ljudi, činimo što možemo. Svjesni smo da ne možemo ugasiti nevolju, ali da možemo pomoći, to svakako. Bilo na nacionalnoj, župnoj ili biskupijskoj razini", rekao je fra Glavnik.

U 2023. godini ljudima je najpotrebnija bila hrana, ali...

"Hrana je jedan artikl kojeg je možda najlakše dobiti i onda kanalizirati putem Caritasa prema potrebitim pojedincima i obiteljima. No, kako vrijeme odmiče, primjećujemo kako je potreban novac zato što vi hranom ne možete platiti račune, struju, vodu i sve ostalo što imate i onda ulazite u taj jedan začarani krug kada počinjete lagano tonuti.

Zatvaraju vam se vrata i onda se ljudi počinju povlačiti u sebe, otkidati se od svijeta i praktički oni nestaju. Zato je naša uloga vratiti ih u zajednicu i vratiti im dostojanstvo", objasnio je fra Glavnik.

Žena ima mjesec dana da osigura stambeno pitanje i vrati nazad svoju djecu. Može li Caritas ovdje još uskočiti?

"Svakako će uskočiti zato što je ovo sada izazov za sve nas. Jamčim s naše strane da ćemo se svi aktivirati i dati jedno lijepo lice naše cijele nacije", obećao je fra Glavnik pa objasnio ovogodišnju inicijativu Caritasa.

"Ove godine smo napravili prigodne narukvice, njih 450.000 je distribuirano u osnovne i srednje škole. Želimo podići svijest i zato hvala vama medijima što nam otvarate oči, da nas blještavilo svijeta i adventa ne odvede od onog što je bitno, a to je sadržaj Božića i utjelovljenje Isusa Krista. Evo, to želimo komunicirati, da nas srce vodi prema ljudima koji su potrebiti", rekao je fra Glavnik.

Većina se ljudi aktivira upravo tijekom ovog Božićnog perioda, ali što je s potrebitima tijekom ostatka godine.

"Dobro da se uopće angažiraju, to je plemenito. Ovo predbožićno vrijeme je uvijek tako emotivno i to nas treba osposobiti za djelovanje tijekom ostatka godine. Zato pozivam sve da iskoriste Caritas i mnoge udruge koje pomažu potrebite zato što je uvijek dobro činiti dobro. Neka vas samo srce vodi", rekao je fra Glavnik.

Ako želite pomoći obitelji Fajfar možete se javiti na os-draz@os-draz.skole.hr

ili na 095 2911 911

Pročitajte i ovo trogodišnji rat Zelenski objavio stravične podatke o broju poginulih vojnika: Vojni analitičar tvrdi da je istina puno gora

Pročitajte i ovo Pad režima Oglasio se Biden, ruski mediji otkrili gdje se skriva Asad: "Tamo je s obitelji, dobili su azil“