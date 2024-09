Milanović: "Što god ja pokušavam popraviti, on zezne. Čujemo se, kažem mu da olabavi malo"

Predsjednik Zoran Milanović u subotu je na Europskom trgu obišao 16. ZeGeVege festival održivog življenja te tom prigodom rekao da su cijene previsoke i da treba zaštititi one koji teže žive.

"Iz ne znam kojeg razloga Vlada se nikad nije potrudila izračunati nekakvu održivu formulu za umirovljenike. Prosječna mirovina je ostala na 40 posto plaće, isto kao kad sam ja bio premijer, i to u puno težim uvjetima. Tada je za to bilo opravdanja i koje ja nisam tražio, ali ni umirovljenici nisu tada prosvjedovali. Bili su svjesni kako stvari stoje. Imamo Vladu koja se razmeđa i hvali, a ja bih rekao da mirovine stoje ovako nisko, prije svega zbog njihove nesposobnosti, a ne zbog toga što se to nije moglo riješiti. S tim se ne da živjeti, ier plaće jesu nominalno rasle, ali i inflacija je", rekao je.

Komentirao je i potez Milorada Dodika koji je u udžbenike ubacio Mladića i Karadžića kao ratne heroje: "Što god ja pokušavam popraviti, on zezne. On je sugovornik za sve bosansko-hercegovačke Hrvate u politici. Dodik tu previše kalkulira i igra se vatrom. Nepotrebno potpuno".

Rekao je da mu on svaki put kaže da se smiri.

"Nazovem ga, ne baš često, ali... Čujemo se, kažem mu da olabavi malo", rekao je, piše HRT.

Osvrnuo se na posjet Andreja Plenkovića BiH: "Nešto je pričao o onim presudama Sejdić-Finci, o tome kako Hrvati ne mogu birati svog člana Predsjedništva i članicu, što im, naravno, opstruira političko Sarajevo i svi mi to jako dobro znamo. Ja o tome pričam već šest godina. Plenković se konačno ohrabrio konstatirati problem i završiti da bi druge države tražile više i više prigovarala nego Hrvatska. I to je stav premijera. On je to rekao i sad pet godina može biti miran".

