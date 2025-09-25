Penava o promijenjenom mišljenju, specijalnom ratu i kugi: "Vlast i oporba nisu isto, to je istina"

Tko stoji iza specijalnog rata i kojom će se strategijom boriti Domovinski pokret protiv afričke svinjske kuge, u Dnevniku Nove TV moglo se čuti od šefa Domovinskog pokreta Ivana Penave.

Premijer kaže da nema specijalnog rata i da je isto kao prije 2 godine.

Na pitanje tko vodi specijalni rat protiv Hrvatske kad je u pitanju afrička svinjska kuga, Penava odgovara:

"Premijer je rekao da nema dokaza o specijalnom ratu. Kada govorimo o tome, evo protupitanje, imamo li tisuću utvrđenih ilegalnih svinja? Imamo situaciju gdje dolaze službe u selo, a sprečava ih se u obavljanju djelatnosti. Tko to radi neka utvrde službe. Iznosim pretpostavku, ili se sve događa slučajno ili je riječ o specijalnom vidu rata gdje je riječ o švercerima svinja i rade štetu zemlji. Na stolu je teza i dužnost je da propitamo".

Prije dvije godine im je bila kriva Vlada, rekli su da se premijeru pomutilo, a sad kad je ministar iz redova DP-a - sad je specijalni rat.

"Ja sam se tada bunio, jednako kao i seljaci. Imali smo divlje svinje u šumama koje nitko ne ukapa. Imali smo na javnim površinama zaražene svinje, seljake koji zovu u pomoć. Širilo se na sve strane".

Hoće li ići s njima, ako prosvjednici opet izađu na ulice? Evo što kaže Penava.

"Treba pričati o tome, da postoji dio neodgovornih pojedinaca, a možda i organiziranih skupina koje rade ilegalan posao i prijete svim ljudima koji odgovorno drže svinje i drže se zakona".

Prije dvije godine su bili oporba i bili su na cesti uz seljake. Sada DP ima ministra i govori o specijalnom ratu. Drugačije su se pozicionirali.

"Imli smo isti cilj i onda i sada. Ne može vam se dogoditi da ubijate tisuće svinja, da ne radite promjenu sustava. Činjenica je da po lovištima imamo divlje svinje. Da nismo sve počistili, sve što je sumnjivo. Izlaze službe ove države koje su zadužene za to, imamo blokadu da bi ljudi prikrili svoje ilegalne aktivnosti".

Ivan Penava, Domovinski pokret Foto: DNEVNIK.hr

Penava je prije dvije godine bio protiv ubijanja svinja, a sada kaže da treba sve pročistiti. "Nemojte nam pakirati da smo bili za one koji švercaju. Bili smo i onda i sada za ljude koji poštuju cilj. Treba poštovati zakon. Meni je u interesu hrvatski seljak".

Ivan Penava i Sabina Tandara Knezović Foto: DNEVNIK.hr

Domovinski pokret prstom upire u Jagodnjak.

"Da, zato što je detektiran. Dobio sam dokumente koji govore o tome da je 10 neregistriranih proizvođača tamo".

Gospodin Pupovac kaže da je Penava kao Vučić. Kako on za sve krivi Hrvate tako Pupovac za sve krivi Srbe.

"Ne, nipošto", tvrdi Penava.

Član Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe je izbijanje svinjske kuge povezao s Četničkim ustankom.

"Zakoni moraju vrijediti za sve. Ne dizati tenzije. Je li može biti teže da imate jedno selo gdje je na vlasti SDSS, čija načelnica i njezina obitelj ilegalno drži svinje...a onda se zamjeri ministru što je bio na koncertu Thompsona, da bi se svoje nezakonito djelovanje prikrilo", kazao je.

Prije dvije godine DP je govorio drugačije u vezi ubijanja svinja, a Penava kaže: "Sad sam dvije godine stariji. To je istina. Vlast i oporba - nije ista pozicija. To je istina, ali ciljevi su isti", rekao je Penava.

Sabina Tandara Knezović, novinarka Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

Obećao je da će biti svinjokolje.

Danas je Penava u stranku primio prof. Vlatku Vukelić koja će ujedno biti i na čelu stranačkog odbora za istraživanje jugoslavenskih komunističkih zločina, ali ona ima optužnicu.

Na pitanje je li mu to smeta, odgovara: "Ajmo sačekati i vidjeti, poštujemo presumciju nevinosti".

Na pitanje zašto je DP tražio smjenu Nediljka Dujića protiv kojeg još optužnice ni nema, odgovara: "Nitko ga osobno ne napada, ali prilikom raspodjele resora, imamo dogovor i idemo ka tome. Dozvolite da to sve skupa odradimo unutar koalicije", poručio je.