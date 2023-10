Vulin o velikom požaru u Drava Internationalu: "Na jednom dijelu požarišta obavljena je forenzika koja bi mogla dati odgovore na pitanje kako je do požara došlo"

Nema više dima, vatre i opasnosti po zdravlje. Stanje se u Osijeku vraća u normalu - glavna je poruka Stožera civilne zaštite. Šest dana nakon velikog požara u tvornici Drava International, počeo je očevid koji provodi Državno odvjetništvo, a uključuje i vještake Centra za forenzična ispitivanja.

To je znak vatrogascima da nakon očevida mogu ugasiti i zadnji plamen na požarištu. Kvaliteta zraka puno je bolja nego prethodnih dana, a od utorka su se učenici vratili u škole te se preporučuje da i djeca mogu ići u vrtiće.

Reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić kaže kako je danas gorio još jedan mali požar.

"On je namjerno ostavljen da gori i to se zove inducirani požar. Na tom dijelu požarišta obavljena je forenzika koja bi mogla dati odgovore na pitanje kako je do požara došlo. Da su slučajno vatrogasci zatrpali taj dio požara, taj odgovor bi ostao zatrpan pod zemljom", rekao je reporter. Razgovarao je s načelnikom Stožera Draganom Vulinom.

"Zrak je čist i napokon osjećamo olakšanje. Nema više izdimljavanja. Najveći dio požarišta nasut je zemljom. Jedan mali dio nije ugašen, onaj nad kojim nije dovršen očevid. Kad bude gotov, onda će se i to sanirati i nasuti sa zemljom. Sa zadovoljstvom mogu reći na temelju mjerenja da je zrak čist. Kvaliteta zraka je već dva dana uobičajena, nema povišenih čestica", rekao je Vulin.

Na pitanje o razmjerima požara, kaže: "Ova ogromna katastrofa je zaista ništa što je moglo biti. Samo je krajnja, sjeverna hala oštećena u smislu zida, dijela krovišta koje je zadimljeno i neke pomoćne prostorije koje su izgorile. Strojevi nisu izgorjeli. Hale su bile samo zadimljene. Vatrogasci su uspjeli spasiti najveći dio pogona".

511 radnika tvornice bilo je u utorak na sastanku sa županom Ivanom Anušićem.

"Nisam bio na sastanku, ne znam detalje. Suosjećam s tim ljudima, radi se o njihovoj egzistenciji. Nemamo ništa protiv rada tvornice, no sigurnost stanovnika mora biti top prioritet. I na tome ćemo inzistirati. Može se raditi, ali na siguran način kako Osijek i okolica ne bi bili ugroženi", rekao je Vulin.

Odgovor na pitanje kako je došlo do požara još čekamo, kao i odgovor kada će se radnici vratiti na posao.

