Okupljanje ministara u Goriziji: Dogovor daljnje suradnje hrvatske, talijanske i slovenske policije u kontroli granica

Ministri unutarnji poslova Italije, Hrvatske i Slovenije razgovarali su u talijanskoj Goriziji o sprječavanju nezakonitih prelazaka granice i borbi protiv krijumčarenja migranata ocijenivši suradnju triju država na visokoj razini i potvrdivši kako kontrole na granicama ostaju i tijekom sezone.

"Rezultat naše čvrste suradnje i dogovora konstruktivne su mjere koje poduzimamo u borbi protiv ilegalnih migracija i krijumčarenja ljudi. Naš dijalog ima čvrstu perspektivu i vodi do konkretnog nadzora europskih granica, što smo i danas još jednom potvrdili", rekao je talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi nakon četvrtog zajedničkog susreta trojice ministara u posljednjih sedam mjeseci.

U prilog tomu on je spomenuo podatak kako je talijanska policija od 21. listopada prošle godine kontrolirala više od 422 osobe i 224.400 vozila te kako je tom prilikom zatečeno 1800 stranih državljana u nezakonitom prijelazu granica te su i vraćeni. Po njegovim riječima, prvenstveno se radilo o državljanima Maroka, Turske, Sirije, Kosova, Afganistana i Makedonije. Uhićeno je 190 osoba među kojima 90 osoba koje su organizirale krijumčarenje osoba preko granice.

Pročitajte i ovo pacijenti zahtijevaju poboljšanje Od ove bolesti obolijeva sve više mladih ljudi: "Trebamo lijekove na vrijeme"

Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naglasio je kako, unatoč uvođenju internih kontrola nadzora na granici, građani Hrvatske, Slovenije i Italije nisu ih osjetili u mjeri u kojoj bi to omelo njihove svakodnevne aktivnosti, prelazak preko granica, a pogotovo se to odnosi na pogranična područja. Ovakva suradnja, naveo je on, mora ići dalje.

"Čak 1002 krijumčara uhićeno je ove godine u Hrvatskoj te s ponosom mogu reći kako hrvatska policija je ove godine od svih podataka o krijumčarima i migrantima koje se slijevaju u zajedničku bazu INTERPOL-a dala 63 posto svog doprinosa. To je dokaz kako hrvatska policija radi ogroman posao u Europi, i to radi prije svega zbog sigurnosti naših građana i gostiju i koristi sve inovativne metode koje stoje na raspolaganju, ali prije svega taj ljudski policijski posao na samoj graničnoj crti", poručio je Božinović.

Dodao je kako ovi trilateralni sastanci pridonose i tome da promet preko bivših graničnih prijelaza teče bez gužvi, da se zaustavljaju ciljano samo neka vozila na koja se sumnja vezano uz nezakonite migracije. Slovenski ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar istaknuo je kako je pitanje migranata izazov s kojim se suočavaju sve države te stoga razgovor s kolegama o kvalitetnom upravljanju tom problematikom mora biti intenzivan i redovit.

Pročitajte i ovo Slučaj pada u vodu Obrat u slučaju male Danke: Osumnjičeni za ubojstvo tvrdi da je policija iznudila priznanje

Uostalom, ističe, s migrantskom se krizom ne suočavaju samo Italija, Hrvatska i Slovenija nego cijela regija i Europska unija.

"Ovaj naš prostor simbolički je podijeljen, danas otvoren, ali je pod nadzorom na unutarnjoj granici, i tu nema alternative. Brzo i djelotvorno izmjenjivanje informacija među policijama znači i veću sigurnost u naše tri države kao i samoj Europskoj uniji. Što se tiče suradnje naše tri države u policijskim formatima, moram reći da je ona već ustaljena", zaključio je Poklukar.