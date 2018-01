Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odbacio je u ponedjeljak tvrdnje kako se novim saborskim Poslovnikom, koji je u pripremi, želi ušutkati oporbene zastupnike.

"Živimo u vrijeme društvenih mreža i masovnih medija, nemoguće je bilo koga ušutkati, uostalom to nije ideja, ideja je da radimo efikasnije, da fokus bude na donošenju zakona, da oni budu bolji", rekao je Jandroković u emisiji "S Markova trga" Hrvatskog radija.

HDZ je, naveo je, u završnim konzultacijama s koalicijskim partnerima, do sredine tjedna vladajući bi trebali utvrditi prijedlog novog Poslovnika, nakon čega će slijediti konzultacije sa oporbom. „Ništa ne skrivamo od oporbe, nego čekamo da ujednačimo stavove unutar vladajuće većine“, rekao je Jandroković iznoseći plan da Sabor novi Poslovnik „ima“ do početka, najkasnije sredine veljače.

Otkrio je kako Klub HDZ-a razmišlja o češćim susretima zastupnika i Vlade od sadašnjih četiri puta godišnje. Ideja je da jednom mjesečno, sat vremena, imamo Aktualni sat, s tim da bi oporba imala više pitanja u odnosu na vladajuće, rekao je predsjednik Sabora napominjući kako o toj ideji još treba obaviti dodatne konzultacije.

Potvrdio je da novi Poslovnik predviđa da replika umjesto sadašnje dvije, traje jednu minutu, da zastupnici ne mogu replicirati unutar kluba, da se o povredi Poslovnika umjesto do jedne minute govori do najdulje pola minute. Još nije definirano vrijeme, odnosno doba dana, za stanke koje klubovi zastupnika sada prakticiraju u svako doba, najčešće ujutro.

Kultura Hyde Parka u parlamentu

Svaki će klub tijekom dana imati vrijeme iznijeti stavove o temama koje nisu dio dnevnog reda, planiramo sat vremena dnevno za to, no još nije definirano vrijeme, rekao je Jandroković i objasnio da je takav način rada bitan s organizacijskog stajališta. „Bitan je da možemo predvidjeti trajanje radnog dana i koje će točke biti raspravljene. Sada su veliki problem neplanirane stanke, koje se traže više puta dnevno, a to razbija raspravu, razvili smo 'kulturu Hyde Parka' u parlamentu“, izjavio je.

Upitan za ratifikaciju Istanbulske konvencije i poruke HNS-a da ju treba ratificirati, Jandroković je opetovao premijerovu argumentaciju da nitko ne spori potrebu znaštite žena od nasilja, ali da postoji „dimenzija rodne ideologije za koju neki smatraju da je naglašena u Konvenciji“. Očito moramo to još rasvijetliti i dodatno oko toga razgovarati, rekao je Jandroković.

Kazao je i kako su i u HDZ-u i u HNS-u kod formiranja koalicije bili svjesni da su svjetonazorski različiti. „U ovakvim situacijama, kad se, za sada, ne vidi da ćemo ostvariti zajednički stav, potrebno je očito još neko vrijeme kako bi se pokušali usuglasiti. To ne doživljavam kao pritisak, ovo je iznošenje stava HNS-a, tu nemamo iste stavove, čak niti unutar Kluba HDZ-a ne gledaju svi jednako na tu temu, radi se o jednom osjetljivom svjetonazorskom pitanju“, rekao je predsjednik Sabora.

Uvjeren je i kako će Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, kojemu mandat istječe 11. veljače, biti imenovano u skladu s rokovima. Nema razloga da se to do tada ne odradi, rekao je, ne želeći komentirati upit o šansama sadašnjih članova Povjerenstva za još jedan mandat. (Hina).