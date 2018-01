Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je poteze Darka Milinovića.

Darko Milinović je nakon ostavke na mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a održao konferenciju za medije na kojoj se žestoko obrušio na ministra Tomislava Ćorića.

Upravo zbog odluke ministra Ćorića da za novog ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera imenuje Tomislava Kovačevića, Milinović je podnio ostavku.

Njegove poteze u Saboru je komentirao predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

"Nisam čuo točno što je rekao jer smo imali Predsjedništvo, znam da je bila konferencija, ali smirio bih strasti. Osoba koju je predložio ministar Ćorić, tu osobu, odnosno čelnog čovjeka NP Plitvička jezera predlaže ministar, a ne Vlada. Predlaže ga na prijedlog stručnog povjerestva. Dakle, to je bila odluka stručnog povjerenstva da se radi o najstručnijem čovjeku koji bi trebao najkvalitetnije raditi taj posao. Kolega Milinović, koliko mi je poznato, nije se složio s tim izborom i to je razlog zbog kojeg je podnio ostavku. Razgovarat ćemo oko toga. Mislim da u ovim trenutcima kad Hrvatska ima vrlo dobre i ekonomske pokazatelje, kad smo prvi puta u suficitu, kad imamo i ozbiljne izazove pred sobom, to je nagodba oko Agrokora, to je situacija sa Slovenijom, mislim da treba smirivati tenzije, da treba uvijek javno dobro biti ispred pojedinačnih stavova i mišljenja. Tako da vjerujem da će vrlo brzo ta epizoda biti privedena kraju", rekao je Jandokrović.

Još jednom je ponovio da se ne radi o nemu zbog čega bi trebalo dizati paniku.

"Razgovarat ćemo, tražiti najbolja rješenja, ali isto tako želim naglasiti da stručnost ima prioritet u odabiru kadrova kao što je ovaj, dakle mjesto čelnog čovjeka NP Plitvička jezera, u odnosu na ostale karakteristike predloženih ljudi. Tako da i to moramo imati u vidu. Javni interes, javno dobro je ono na čemu inzistira vrh HDZ-a, ako hoćete i Vlada RH. Morat će se svi prilagoditi i prihvatiti takve stavove i takve pozicije", rekao je Jandroković koji je dodao da ovo neće stvoriti nikakve probleme i da je HDZ stabilan bez obzira na sve pokušaje s razno raznih strana da se HDZ destabilizira.

"HDZ je otkad je predsjedničko mjesto preuzeo Andrej Plenković ostvario dvije izvanredne izborne pobjede, i za parlamentarne i za lokalne izbore. Imamo najveći broj župana, gradonačelnika i načelnika još od 90-ih godina. Većinu držimo stabilnom u Saboru i držat ćemo je do 2020. Imamo vrlo dobre ekonomske rezultate, najbolju turističku sezonu. Imamo i izazova o kojima trebamo voditi računa. U ovom trenutku bilo tko tko pokuša destabilizirati Vladu i vladjuću većinu sasvim sigurno ne misli dobro o Hrvatskoj", rekao je.

Jandroković je rekao da u HDZ-u ne postoje struje koje žele destabilizirati Plenkovića, ali da možda postoje nezadovoljni pojedinci koji smatraju da nisu ispunjene njihove osobne ambicije pa dižu tenzije, ali smatra da nitko tko misli dobro HDZ-u u ovom trenutku ne bi išao na izazivanje bilo kakvih unutarstranačkih destabilnosti.

Na pitanje zovu li ti nezadovoljni pojedinci Tomislava Karamarka da se vrati, rekao je da on o tome nema nikakvih spoznaja.



"Kao što su rekli neki naši politički konkurenti, Hrvatska raste, pa nema razloga za povratak na staro", zaključio je.