Nakon poruka predsjednika RH Zorana Milanovića da je vraćanjem njegova dopisa na doradu "ukrao dokument" odgovorio mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Predsjednik Sabora na početku obraćanja medijima rekao je da treba razlikovati dvije razine, jedna je osobna, a drugo je ono što je bitno.

"Milanović nastavlja govoriti na isti način kao što je to činio do sada. Ja ne mislim više odgovarati na njegove uvrede, tračeve i klevete jer sam na to naučio u posljednjih 18 godina. Upravo Milanović i njegovi suradnici bili su ti koji su širili razne gadosti o meni. Očito mi nije naškodilo. Oni koji podržavaju moj rad vode se geslom: Što je više kleveta i laži, Gogo nam je miliji i draži", kazao je pa nastavio.

"Predsjednik Republike prozvao me da sam ukrao dokument. Prava je istina da je predsjednik RH čovjek koji svjesno i namjerno krši zakone ove države i današnji njegov govor i sve što je govorio na temu izbora predsjednika Vrhovnog suda govori da ne želi poštovati zakone ove države", poručuje Jandroković.

Njegovo ponašanje ocijenio je "kombinacijom nepoštivanja Ustava i zakona".

"Čak i članak 81. Ustava kaže da Sabor obavlja izbore, imenovanja i razrješenja u skladu s Ustavom i zakonom. U ovom slučaju imate Ustav i Zakon o sudovima koji opisuje proces koji vodi odabiru predsjednika Vrhovnog suda i moja je dužnost da o tome vodim računa, o procesu donošenja zakona. Kada sam vidio dopis koji mi je uputio predsjednik, nisam sudio o ustavnosti i zakonitosti onoga što je napisano, već sam konstatirao da nedostaju dokazi da je to u skladu sa zakonom“, objašnjava se Jandroković.

Ističe kako nije odbio njegov zahtjev, nego ga je vratio.

"Svi su elementi na mojoj strani, a dao mi je na pravo i Odbor za ustav. Svi oni koji ne misle kao on, ili ustavni suci ili političari, budu difamirani, izloženi paražnoj vatri. Ne bismo trebali tako komunicirati", zaključuje predsjednik Sabora.

"Zoran Milanović jest pravnik, ali nije u rangu sveučilišnog profesora. Koliko znam, nije položio ni pravosudni ispit, tako sam čuo", rekao je novinarima i pozvao ih da to provjere.

"Smatram da sada trebamo spustiti loptu i pričekati odluku Ustavnog suda, ako je odluka da je Zakon u skladu s Ustavom, onda nema druge nego ponoviti javni poziv", rekao je Jandroković.