Gordan Jandroković obraća se javnosti nakon što ga je predsjednik Republike Zoran Milanović prozvao da je na sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost koristio mobitel.

Predsjednik Zoran Milanović prozvao je danas Gordana Jandrokovića da je na nedavnom sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost koristio mobitel, što je bilo strogo zabranjeno. Pored toga, nazvao ga je lažljivcem te podsjetio na njegovu fotografiju u kupaćim gaćama, rekavši da bi se manje iznenadio da ga je vidio u tim tarzanicama nego što se iznenadio što vidi kako tipka na mobitelu.

"Gotovo da me sram da moram polemizirati s tim čovjekom. Ali to je pitanje časti i digniteta", rekao je Jandroković. Situaciju s mobitelom na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost objasnio je ovako. "Na sjednici Vijeća za obranu nisam imao mobitel. Mobitel mi se zatekao nakon stanke i nakon upozorenja sam ga odnio tamo gdje je bio i za vrijeme sjednice Vijeća za obranu. To uopće nije bio nikakav problem, bilo je to na početku sastanka", rekao je Jandroković.

Opisao je neke detalje sa sjednice te rekao da je Milanović upadao u riječ admiralu Robertu Hranju, načelniku Glavnog stožera. "Osim što je kontinuirano upadao u riječ Hranju, žao mi je da javnost ne može vidjeti kako ga patronizira. Dogodila se situacija u kojoj je Milanović dao ocjenu stanja vojske na način koji me zaprepastio. Bila je to vrlo teška ocjena stanja i pitao sam Hranja što on misli o tome i tu mu nije dao da odgovori, a onda je i meni počeo oduzimati riječ i tu je došlo do vrlo neugodne rasprave. On je naučio bezobrazlukom i arogancijom zadominira prostorom. To je bila ta situacija", rekao je Jandroković, dodajući da Hranj ne negira činjenicu da mu Milanović nije dao da govori već kaže da je odgovorio na sva pitanja.

Tezu da upravo on stoji iza ministra obrane Marija Banožića Jandroković je nazvao potpuno suludom i netočnom, a komentirao je i propitivanje Jandrokovićeva prisustva na sastanku sa zapovjednicima. "Radi se o patološkoj opsjednutosti sa mnom, kontinuirano me pokušava uvući u blato koristeći najvulgarnije uvrede na moj račun. On je vrhovni zapovjednik, ali i vrnovni lažljivac koji vrijeđa sve ostale koji mu stoje na putu tako da se u toj disciplini nitko s njim ne može natjecati. Tu ga nitko ne može pobijediti", kaže Jandroković za Milanovića.

Dodao je da je Milanović vrlo nedosljedan u svojim stavovima i da ga nije briga ni za vojscu, COVID, Hrvate u BiH, SDP... , već samo za sebe. "Sve su ovo instrumenti da bi naglasio svoj ego. Svi oni koji su možda danas impresionirani onim što radi, neka budu svjesni da ono što radi, radi samo za sebe", poručio je predsjednik Sabora.

Komentirajući svoju šutnju na sastancima Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost, što je Milanović nazvao sinkopom, Jandroković je rekao da je to bilo pristojno slušanje. "A on svima upada u riječ. Ali kad me pokušao spriječiti da govorim, svi me poznajete, neću odustati", rekao je Jandroković.

O slučaju bivše ministrice i aktualne potpredsjednice HDZ-a Gabrijele Žalac Jandroković je rekao da čekaju odluku suda, nakon čega će tijela stranke donijeti odluku što dalje.