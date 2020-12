Nakon što ujutro glasuju, saborski zastupnici idu na jednomjesečnu stanku. S prvim čovjekom Sabora Gordanom Jandrokovićem razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović i pitala ga zašto Sabor neće zasjedati u vrijeme uvođenja najstrožih mjera?

Zadnjih dana u Saboru je bilo žestokih rasprava, a Jandroković smatra da nije gubio živce. "Ima dana kada su dobre i konstruktivne rasprave, ima dana kada odemo na korak do parodije. Ima smirenih, ima nervoznih dana. Trudim se održavati atmosferu koja je pozitivna, korektna", kaže predsjednik Sabora.

Jandroković kaže da je u zadnje vrijeme bilo nekorektnih rasprava, ali i da je atmosfera osjetljivija s obzirom na epidemiološke mjere. "Ima zastupnika koji i namjerno rade incidente, izazivaju. Kao predsjedavajući moram braniti red, ako nekad pretjeram - žao mi je, ali eto dogodi se. Ništa zlobno i ništa osobno", kaže Jandroković.

Među oporbenjacima nema "crvenu krpu", kaže, ali ne voli kada se narušava sustav i poslovnik te kada se izlazi izvan okvira, kada se izlazi izvan vremena i kada se vrijeđa.

"Obožavam Most"

"Obožavam Most", odgovara na tvrdnju Tandare Knezović da ne voli tu stranku. "Nisam prema njima oštar, mislim da sam objektivan. Dao sam puno opomena i ljudima iz vladajuće većine. Trudim se održavati pravila igre koja smo definirali".

Uspoređujući produktivnost sadašnjeg i prošlog saziva Jandroković je kazao da je prošli saziv "u jednom trenutku prešao u čistu destrukciju, a to se odrazilo i na rejting Sabora. Ovaj Sabor dobro je krenuo, međutim, sada mi se čini da ima zastupnika koji nas ponovno vraćaju u onaj način funkcioniranja koji smo imali ranije", kaže te ističe da nije primjereno da kao predsjednik Sabora imenuje one koji su problematični.

Oprbenjaci rade na prijedlogu da državni službenici od 1. siječnja ne dobiju povećanja plaće s poreznom reformom. Na pitanje hoće li to podržati odgovara da mora vidjeti je li ta inicijativa suvisla, no istaknuo je da te plaće nisu podignute saborskim zastupnicima i ministrima. "Radi se o poreznoj reformi koja obuhvaća velik broj ljudi i to je cilj. Mi smo tom reformom zahvaćeni kao svi drugi, no ako postoji neka ideja i način da se izvede da to bude fer i korektno, neka oporbenjaci to predlože", rekao je.

"Promašeno razgovarati o krivici"

Poručio je kako je po njemu "potpuno promašeno" u ovome trenutku govoriti o krivici za tešku situaciju s pandemijom koronavirusa.

"O krivici je u ovome trenutku, po meni, potpuno promašeno govoriti, zato što će se na kraju zbrajati rezultati. Onda ćemo analizirati što je i kako je, ova borba još traje. Danas imamo rezultate koji brinu, daleko od toga da bih govorio da je situacija dobra, nije, ali nemojmo govoriti da smo lošiji nego jesmo", poručio je, ne slažući se s ocjenom da smo najgori u Europi.

"Oko te ocjene da smo najgori u Europi, polagano; malo je to ishitreno govoriti, treba gledati proces, to je ovih nekoliko dana. Ako sve stavimo od početka, Hrvatska je negdje na sredini", odgovorio je. Napravio je usporedbu s Njemačkom u kojoj je, naveo je, jučer bio najgori dan po smrtnosti, u Austriji je danas, Češka ima više od 10 tisuća mrtvih…

Jandroković kaže da po njegovom mišljenju na prvom mjestu moraju biti zaštita života i zdravlja i sve mjere moraju ići u tom smjeru. "To sam rekao i neki dan pa su se neki žalili da sam optužio narod. Ne. Oni koji ne provode mjere ti su isto tako odgovorni. Velika većina građana, vrlo fer i korektno provodi mjere", rekao je predsjednik Sabora te dodao kako će se on cijepiti protiv COVID-a.

Kazao je i kako se nije čuo s Draženom Barišićem, bivšim gradonačelnikom Velike Gorice uhićenim u aferi Janaf koji je nedavno izašao iz zatvora. "Nismo se čuli, hoće li se vratiti u Sabor ovisi o njemu", rekao je Jandroković, napominjući da to može učiniti nakon šest mjeseci, u ožujku iduće godine.

"Čekamo razvoj situacije", odgovorio je na upit zašto Barišić nije izbačen iz HDZ-a poput Josipe Rimac, te ponovio da ti slučajevi nisu isti.

