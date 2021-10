Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u četvrtak je, nakon brojnih kritika oporbe zbog presude HDZ-u, poručio da i on i stranka nose politički teret sve ove godine, platili su političku cijenu, ali da se ne namjerava ispričati niti preuzeti odgovornost za nešto za što nije kriv.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na konferenciji za novinare rekao je da nije znao za radnje koje se spominju u presudi Vrhovnog suda, a što je dokazano u sudskom postupku te u samoj presudi.

"Biti članom Predsjedništva (HDZ-a) ne znači da ste informirani o radnjama koje su se događale, a iz presude je vidljivo tko su bili ljudi koji su u tim radnjama sudjelovali. Ponavljam ono što sve ove godine govorim - s tim stvarima nisam bio upoznat, niti je to bio dio posla kojim sam se trebao baviti", istaknuo je.

Ustvrdio je da u njegovoj nadležnosti kao člana Predsjedništva nije bila logistika i organizacija stranke, već se u razdoblju obuhvaćenom presudom kao saborski zastupnik i ministar bavio vanjskim poslovima.

Jandroković je naglasio da se iz presude točno vidi koje su osobe krive ili odgovorne, vidi se da HDZ kao pravna osoba posljedično snosi odgovornost.

Iz krivnje osobe koja je vodila HDZ proizlazi i odgovornost stranke

"Dakle, ne možemo ni na koji način govoriti o kolektivnoj odgovornosti, što su potvrdili i pravni stručnjaci i odvjetnici koji nikako ne spadaju u one koji su bliski HDZ-u. Potpuno je jasno da iz pojedinačne odgovornosti, odnosno, krivnje fizičke osobe koja je tada vodila HDZ onda proizlazi odgovornost i pravne osobe", poručio je.

Dodao je da je, što se tiče osjećaja razočarenja, od tada prošlo već 12 godina, da su osjećaji sada puno drugačiji i stvari se mogu gledati "hladne glave", ističući kako mu "u onim trenucima nije bilo svejedno i nisam se dobro osjećao zbog stvari koje su se događale".

"HDZ je stranka koja već 32 godine postoji, zaslužna je za brojne uspjehe i ostvarenje nacionalnih ciljeva hrvatske države i naroda, ali imao je u svojoj povijesti i posrtanja koje se dogodilo i zbog kojeg sada plaćamo određenu političku cijenu. Nosim i sam politički teret sve ove godine, politički suparnici me ne štede zbog svega što se događalo tih godina, ali nikako neću i ne želim prihvatiti odgovornost za nešto što nisam kriv", odgovorio je na pitanje osjeća li se nasamarenim od Sanadera.

Sukladno odluci suda HDZ će platiti kaznu

Jandroković je napomenuo da je u HDZ-u od početka 1990-ih godina, da je stranka i nakon slučaja Fimi medije ostvarila brojne rezultate, ali da je ovo situacija na koju nikako nije ponosan. "Zbog toga nosimo politički teret, platili smo političku cijenu 2011. godine, a sada ćemo, sukladno odluci suda, platiti i kaznu", poručio je.

Upitan je li bio upoznat ili barem slutio brojne afere za vrijeme Sanaderove vladavine o kojima su javljali mediji, Jandroković je kazao da je dalek put od slutnji i sumnji do toga da je netko zaista kriv i čini nešto nečasno ili nezakonito.

"Kada slušam predsjednika SDP-a Peđu Grbina koji me proziva, a prije nekoliko mjeseci stajao je uz svog stranačkog kolegu koji je plakao pred medijima tvrdeći da mu netko prijeti smrću, no podignuta je optužnica zbog sumnji da nije govorio istinu. Jeste li pitali Grbina je li on to znao", upitao je novinare.

Istaknuo je kako ne želi prejudicirati je li Grbin za to znao ili ne, "ali optuživati nekoga da je nešto znao, a za to nemati dokaza je isto tako vrlo neugodno".

Jandroković je naglasio kako je njegova dužnost u HDZ-u svih ovih godina bila uglavnom političke prirode, a za logistiku i financije kao glavni tajnik stranke bio je odgovoran od 2016. do 2020. godine.

Dodao je da su, kada je čelo stranke preuzeo Andrej Plenković, zatekli dug od 15 milijuna kuna, dok je danas stranka financijski stabilizirana i konsolidirana "i tražit ćemo način na koji ćemo platiti kaznu".

"Kada sam imao priliku voditi financije pokazao sam kako to činim, a u ono vrijeme to nije bio moj posao i zbog toga ne osjećam krivnju, ali osjećam politički teret i politički suparnici sve ove godine itekako udaraju po meni, optužujući me da sam uvijek bio u vrhu HDZ-a. I bio sam u vrhu HDZ-a svojim radom, političkim promišljanjima i bazom koju sam imao iza sebe", istaknuo je.

Nosimo težak teret jer nismo dovoljno propitivali afere u medijima

Jandroković je naveo i da u HDZ-u nose težak politički teret zato što možda nisu dovoljno propitivali afere o kojima su izvještavali mediji, ali i ponovio da je dalek put od slutnje i sumnje do dokaza.

"No, to nije dio moje odgovornosti nego nadležnih državnih tijela, a ona su provela postupke i pokazala, posebno u ovom slučaju, da pravosuđe nije ni na koji način HDZ-ovo pravosuđe i sve ovo što su iz oporbe pričali u raspravi o izboru predsjednika Vrhovnog suda palo im je u vodu. Pokazalo se itekako da je pravosuđe neovisno i osudilo je predsjednika tadašnjeg HDZ-a i, posljedično, samu stranku", rekao je.

Na pitanje treba li se HDZ ispričati i hoće li to učiniti, Jandroković je odgovorio da je HDZ platio političku cijenu 2011. godine na izborima.

"Sada smo kao pravna osoba odgovorni za ono što se dogodilo i platit ćemo kaznu. Što se tiče isprike, da biste se ispričali morate biti krivi, a u ovom slučaju HDZ je posljedično odgovoran zbog postupanja pojedinaca. Platili smo političku cijenu, platit ćemo kaznu i nosimo politički teret i to je sve što vam u ovom trenutku mogu reći", kazao je i dodao da tek trebaju proanalizirati presudu i vidjeti hoće li ići prema Ustavnom sudu.