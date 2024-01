Predaja poreznih prijava: Provjerili smo tko obvezno mora prijaviti porez i tko će najviše profitirati od povrata

Građani koji trebaju podnijeti godišnju poreznu prijavu ili to žele jer mogu ostvariti povrat poreza u posebnom postupku mogu to učiniti do 29. veljače. Lani je poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak proveden za gotovo 750.000 poreznih obveznika. U više od 90 posto obrađenih prijava utvrđena je razlika za povrat poreza te je građanima do kraja svibnja isplaćeno 250,4 milijuna eura.

Najviše se povratu poreza opet mogu veseliti mlađi od 30 godina koji su bili zaposleni jer će oni do 25 godina (rođeni od 1998. i kasnije) imati pravo na povrat poreza u cijelosti, a oni koji imaju od 26 do 30 godina (rođeni od 1993. do 1997. godine) ostvarit će pravo na povrat 50 posto plaćenog poreza na dohodak. Prošle godine mladima je isplaćena gotovo polovica od 250,4 milijuna eura povrata poreza.

Za većinu građana koji primaju isključivo dohotke od nesamostalnog rada (plaća, honorari) godišnji obračun poreza provodi Porezna uprava, pa oni ne trebaju podnositi prijavu.

Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi:

- porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga

- porezni obveznik - rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi

- godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.

Oni koji žele ostvariti priznanje poreznih olakšica poreznu prijavu trebali bi podnijeti sami.

Riječ je o podacima bitnim za utvrđivanje prava na:

- dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu

- dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece)

- umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici

- dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:

- koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu

- koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu

- koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ako ih ima više)

- nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Informativni izračun obračuna poreza i prireza možete napraviti pomoću Poreznog kalkulatora.

Očekuje se da će većina povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2023. godinu biti izvršena do kraja svibnja ove godine. Povrati poreza izvršavat će se onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat, kontinuirano prema redoslijedu kojim će se izdavati rješenja.

Svi potrebni obrasci (DOH ili ZPP-DOH) dostupni su na internetskoj stranici Porezne uprave, a građani ih mogu podnijeti preko sustava ePorezna​ ili preko mobilne aplikacije mPorezna ili ih predati u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu.