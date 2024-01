VIDEO Tisuću turista zarobljeno u turističkom mjestu nakon lavina, nanosi snijega i do sedam metara

Oko tisuću turista ostalo je zarobljeno u udaljenom turističkom selu nakon što su lavine pogodile sjeverozapadnu kinesku regiju Xinjiang.

Evakuaciju ometaju nanosi snijega visoki i do nekoliko metara.

Cestovni pristup selu Hemuu, u blizini granice Kazahstana, Rusije i Mongolije gdje su turisti ostali zarobljeni, već je nekoliko dana odsječen. Selo se nalazi u prefekturi Altaj u Xinjiangu, gdje snijeg u nekim područjima pada neprekidno 10 dana, prenosi Reuters.

Obilne snježne padaline izazvale su desetke lavina duž velikih dionica autocesta u planinama Altaja koje vode do slikovitog područja Kanas, a neki su turisti prebačeni helikopterom na sigurno, izvijestili su kineski državni mediji tijekom vikenda.

Snijeg koji su donijele lavine na nekim područjima doseže i do sedam metara. Visina snijega veća je je od opreme za čišćenje snijega. Radnici čiste snijeg već tjedan dana te otklanjaju snijeg i na zatrpanoj autocesti.

Spašavanje i uklanjanje snijega otežavaju kamenje, krhotine i grane drveća pomiješane sa snijegom.

Vojni helikopteri trebali su dostaviti zalihe hrane u selo Hemu, no zbog lošeg vremena dostava je odgođena do daljnjega.

Massive avalanche reported in several locations of the Altay Mountains in Xinjiang, and PLA has launched a large scale rescue and evacuation operations.

According to sources several people including PLA soldiers are missing.#AltayMountain pic.twitter.com/hv5IvynEYs