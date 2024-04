Poznata glumica o slučaju koji je zgrozio Hrvatsku: "Puno ih je to doživjelo od njega, svi su znali, ali nisu govorili..."

Slučaj spolnog uznemiravanja kroz koje su prolazile suradnice i glumice redatelja Dalibora Matanića zatresao je javnost i cijeli filmski svijet pa je u Dnevniku Nove TV gostovala je Ksenija Marinković, glumica i predsjednica društva filmskih djelatnika.

Kako komentirate cijeli slučaj?

"Ne znam što bih vam rekla, u potpunom sam šoku. U petak sam o tome saznala prvi put, a navodno se već mjesec dana o tome govori, da Večernji list razgovara s raznim ljudima.

Jako smo tužni zbog toga što se dogodilo, jako smo tužni zbog toga što je Dalibor Matanić takvo nešto napravio. Velika sućut njegovoj obitelji, nadam se da će se on liječiti i izliječiti.

A hrvatsko društvo filmskih djelatnika nultu stopu tolerancije pokazuje na zlostavljanje, mobing, iskorištavanje, ništa ne bi trebalo biti dopušteno. Mi smo korisnici proračuna i mi se moramo na taj način odgovorno ponašati kao društvo i kao umjetnici", kazala je Marinković.

Pročitajte i ovo Afera u RAF-u Bivša zaposlenica otkrila šokantne detalje zlostavljanja na poslu: "Sakrila bih se u WC kako bih izbjegla seksualno uznemiravanje šefa"

Je li vaše društvo dobilo ikakvu prijavu protiv gospodina Matanića?

"Nikada nije bio prijavljen jer bi onda bio pozvan na razgovor i dalje bi se moderiralo što se po tom pitanju može učiniti. Ja čak nisam ni znala, a znamo se jako dugo."

Matanić se na Facebooku ispričao, kako gledate na to?

"Mislim da njegovo liječenje tek počinje. Još ćemo vidjeti što će se događati, to je sve u afektu i jako naglo, on treba liječenje pa ćemo vidjeti."

Bilo je slučajeva i na akademiji i o tome se pričalo, jesu li ovakvi slučajevi u industriji postali uobičajeni?

"Ne, ovo je nešto što je iznimka. I žao mi je što se baca loše svjetlo, to se ne događa samo u umjetničkim krugovima, to se događa svugdje u društvu, samo su umjetnički krugovi najeskponiraniji i zato je to senzacija i neka vijest."

Pročitajte i ovo Seksualno uznemiravanje "Zaključao me u stražnjem dijelu vozila hitne pomoći i seksualno napao": Medicinske sestre progovaraju o uznemiravanju koje svakodnevno prolaze

Pročitajte i ovo uznemirujuće činjenice Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama: U hrvatskoj svakih 15 minuta jedna žena doživi neki oblik nasilja

Kada se ipak dogodi, ima li tu straha za prijavu? Zbog gubitka posla recimo?

"Svega ima, užasno je puno to mladih glumica doživjelo od njega, koliko sam ja shvatila to su krugovi i krugovi... Onda sam pitala mlade glumice koje ja znam, oni su svi to znali samo nisu govorili o tome jer mladi glumci ne žele ostati bez posla, a uvijek je to tanka granica, netko te pita hoćeš posao, kažeš da i već je iduća poruka tko zna što. Ti to ne možeš kontrolirati, mladi uglavnom šute dok se na afirmiraju, kad se afirmiraju onda govore ako smognu hrabrost."

U kakav položaj to stavlja mlade koji tek ulaze u svijet filma?

"Kao i u svim poslovima, postoje audicije, većina ljudi je sasvim normalna, nema puno zlostavljača niti takvih ljudi."

Nema sumnje da će se o ovome razgovorati i u idućim danima, a vidjeli smo i u prilogu mnogi očekuju i da se institucije uključe u cijeli slučaj.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.