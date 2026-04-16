Pravosudna agonija glumca Dražena Mikulića: Godinama tvrdio – sudite krivom čovjeku!

Večeras Provjereno donosi priču o Draženu Mikuliću, glumcu iz Rijeke kojem je država zagorčavala život punih 15 godina.

Optužen je da je zaposlio bez prijave ženu na štandu sa sladoledom u Šibeniku. Ženu ne poznaje, nikada nije imao štand sa sladoledom.

Otpočetka je tvrdio: "Ja jesam Dražen Mikulić, ali ne taj kojeg teretite“. Jednostavnom provjerom identiteta, problem se mogao riješiti u tren oka, ali nije. Njega nitko nije slušao, nisu slušali ni svjedoke! Ipak, nije odustajao. Uspio je dokazati niz propusta i dobio odštetu. Ne propustite ovu pravosudnu agoniju u priči reporterke Provjerenog Eme Branice.

Dražen Mikulić godinama je pokušavao dokazati da sude krivom čovjeku. Okrivljen da nije prijavio radnicu na štandu za prodaju sladoleda. Kriv za ženu koju nikada nije vidio, za posao koji nikada nije obavljao, u gradu u kojem nikada nije radio. Krenulo je sve još 2011. kada je dobio kuvertu s prekršajnim nalogom inspektorata rada.

"Gdje sam ja, kao Dražen Mikulić, kriv zato što nisam zaposlio radnicu na prodaju sladoleda u Šibeniku kod katedrale na štandu, da je nisam prijavio na mirovinsko i zdravstveno i pozvan sam u Šibenik da se očitujem o tome“, objašnjava glumac kako je sve počelo.

U Šibeniku nije mogao biti jer je tada s riječkim HNK-om sudjelovao na festivalu u Sarajevu. Poslao je potvrdu poslodavca, ali i svoje detaljno očitovanje. I iscrpnu fotodokumentaciju za cijelo to ljeto gdje se nalazio i što je radio. No to je bio tek početak jer je inspektor rada, bez izlaska na teren, pokrenuo postupak.

Dražen cijelo vrijeme govori da je došlo do zamjene identiteta i da djelo nije počinio on. I to je trajalo godinama.

"Dakle, nitko nije pitao koji je taj Dražen Mikulić. Nakon tri godine, ja govorim, nisam ja. Dakle, nju sud ne pita koji Dražen Mikulić!“, govori Dražen kako radnicu nitko nije ništa pitao.

Nakon nekoliko godina povlačenja po sudu, čak se i ona javila te potvrdila da Dražen Mikulić iz Rijeke nije njezin bivši poslodavac. Ipak, sudovi su odbijali obnovu postupka. Postupak je konačno obustavljen tek 2022. godine, ali zbog zastare. Dražen Mikulić nije stao. Tužio je državu i dobio pravomoćnu presudu na Županijskom sudu u Bjelovaru, koja detaljno opisuje nezakonit rad Državnog inspektorata i sudova.

"Frustrirajuće je u svakom slučaju. Frustrirajuće je da ti kažeš, mislim, kad pročitaš to, onda kažeš, pa čovječe, u kojoj državi ja živim? U kojoj državi ja živim?“, s razlogom se pita Dražen. I ističe da je odšteta koju je primio zbog slučaja do kojeg nije trebalo ni doći – novac hrvatskih državljana.

