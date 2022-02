Krunoslav Katičić, glavni tajnik HDZ-a, komentirao je izjave zviždačice Maje Đerek i predsjednika Zorana Milanovića.

Predsjednik Zoran Milanović danas je izjavio da ako je polovica onoga što Maja Đerek, zviždačica iz Državnih nekretnina, govori istina, to je razlog za pad Plenkovićeve Vlade.

"To što ona govori, govori osoba koja je totalni insajder. To su ozbiljne stvari, time se treba pozabaviti DORH. Ako je pola onoga što je rekla istina, to je razlog za pad Vlade", rekao je.

Na to je reagirao i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić. "Na Milanovićev novi izljev uvreda, mržnje i prizemnih laži ne bih trošio odviše riječi. Jasno je da se koristi i najprljavijim sredstvima samo kako bi pokušao naštetiti HDZ i Vladu, ali i skrenuti pažnju sa svojeg političkog i moralnog posrnuća. Jedino mi još nije jasno radi li sve to uslijed dubokih kompleksa ili agende. Ili jednog i drugog. Ako već teatralno traži ostavke zbog tobožnjeg 'kriminala', neka bude frajer te podnese kaznene prijave protiv mene i svih drugih koji su meta njegove mržnje", napisao je na Twitteru.

Također, dotaknuo se i Đerek koja ga je nedavno prozvala. "S indignacijom odbacujem optužbe gđe Maje Đerek o meni iz jednog jednostavnog razloga - jer su lažne. Ne znam zašto me i u dogovoru s kim nastoji neutemeljeno ocrniti, ali je pozivam, ako me nastavi klevetati, da se suočimo na poligrafu."