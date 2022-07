Uoči svečanog otvorenja Pelješkog mosta koji prometno povezuje jug Hrvatske s ostatkom države, glavni projektant Marjan Pipenbaher gostovao je u Dnevniku Nove TV.

Uoči svečane ceremonije otvaranja Pelješkog mosta koja počinje u 20:15, reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić razgovarala je sa slovenskim arhitektom Marjanom Pipenbaherom, glavnim projektantom mosta.

"Presretan sam što se to završilo. To je deset godina brige, ali jučer i danas je stiglo ono veselje koje je zamijenilo brigu. Most je tu. Most će spojiti Hrvatsku. Spojit će Hrvatsku sa Europom, sa Slovenijom. Dosta sam uložio napora, dosta razmišljanja. U konstrukcijskom smislu on jest inventivno rješenje, ali drago mi je da što je on u arhitekturi posebno rješenje. Koliko god da je velik, ipak je nekako skroman, ne strši i uklapa se u ovaj prostor. Kao da je oduvijek ovdje", rekao je u Dnevniku Nove TV Marjan Pipenbaher.

Posebno ga, kaže, veseli i veselje okupljenih uzvanika i građana.

"Ovo je most koji povezuje Hrvatsku. Ne samo na nekom makronivou, makroekonomskom, makropolitičkom, nego povezuje male ljude sa malim problemima", rekao je.

"Sinoć sam bio u Brijesti. Znate li koliko su se oni morali voziti da bi došli do Splita? Teško je to i zamisliti. Kolika je to sreća i kakve se mogućnosti otvaraju za Pelješac, Mljet, Korčulu i sve ostalo.

Hrvatskoj je poručio da gradnjom ne uništava obalu "kao što su to Crnogroci uništili".

"Ova je obala prelijepa i to treba sačuvati za unuke unuka. Jako mi je drago sam ovdje i da mogu dijeluiti ovo veselje sa vama", zaključio je.

