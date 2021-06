Glavni odbor SDP-a u subotu će raspravljati o suradnji s Možemo u Zagrebu, analizirati lokalne izbore, ali i o raspuštanju zagrebačke, slavonskobrodske te vodstva organizacije u Međimurskoj županiju zbog loših izbornih rezultata i unutarstranačkih odnosa te isključenju šestero članova GO-a zbog opstrukcija na izborima.

Na prvoj sjednici Glavnog odbora stranke nakon lokalnih izbora stotinjak članova razmatrat će ishod lokalnih izbora, na kojima su SDP-ovci polučili rezultat uglavnom sličan onome na izborima 2017. godine, bez osobitih poraza, ali ni pretjeranih uspjeha.

Raspravljat će se o modalitetu suradnje s pobjedničkom platformom Možemo u Zagrebu, pri čemu dio stranke zagovara formalnu koaliciju, što bi njihovu gradonačelničkom kandidatu Jošku Klisoviću osiguralo mjesto predsjednika zagrebačke Gradske skupštine, a dio programsku suradnju temeljenu na načelima i projektima važnima SDP-u, bez preuzimanja važnih dužnosti u gradu.

Neslužbeno se čuje da je prevladavajući stav da se ipak ide u koaliciju, uz objašnjenje da javnost slabije razumije razliku između koalicije i suradnje, a i da bi koalicija SDP-u osigurala veću vidljivost u Zagrebu i ponovno dizanje stranke u glavnom gradu s obzirom na prilično loš rezultat na izborima.

Očekuje se da će sjednica biti dugotrajna zbog prijedloga Predsjedništva da se raspuste stranačke organizacije u Zagrebu i Slavonskom Brodu te vodstvo međimurske organizacije zbog loših izbornih rezultata i pogoršanih unutarstranačkih odnosa. Ta je najava već izazvala negodovanja u stranci i na sjednici se predviđa 'okršaj' suprotstavljenih struja, one sadašnjeg vodstva na čelu s Peđom Grbinom i bivšeg predsjednika Davora Bernardića.

Predsjedništvo stranke u utorak je predložilo raspuštanje dviju organizacija, što je Grbin objasnio da je 'nekad potrebno donositi teške i radikalne odluke koje su nužne da bi SDP mogao ispunjavati svoju funkciju'.

"U Gradu Zagrebu SDP ima izuzetno puno članova i članica. Ova odluka se ne odnosi na njih nego na probleme s kojima se organizacija nosi dugi niz godina. Ona se odnosi na one koji su SDP smatrali servisom za zapošljavanjem. SDP to nije i neće biti, SDP je stranka koja postoji zato da bismo imali bolje gradove, bolje općine, u konačnici bolju Republiku Hrvatsku. Raspuštanjem organizacije nitko ne prestaje biti član SDP-a nego će se to dogoditi u roku od 45 dana nakon reevidencije članstva. Protekom roka od 45 dana, nakon razgovora, neki će prestati biti članovi SDP-a", obrazložio je Grbin motive Predsjedništva za takav prijedlog. Reevidencija će se provesti po kriterijima koje će uspostaviti Presjedništvo stranke.

Protivnička struja u SDP-u to je protumačila kao čišćenje stranke od 'bernardićevaca' kako bi Grbin u potpunosti preuzeo kontrolu nad strankom, a Bernardić nije htio detaljnije komentirati taj prijedlog koji Glavni odbor tek treba prihvatiti. Rekao je samo da će svoje mišljenje iznijeti na sjednici GO-a te da „SDP nema smisla bez ljudi“.

Rječiti je na facebooku bio njegov glavni tajnik Nikša Vukas koji je poručio da 'članovi SDP-a nisu krivi zbog loših poteza rukovodstva stranke, a pogotovo nisu zaslužili biti krivci za loše izborne rezultate nakon što je Predsjedništvo, a na prijedlog predsjednika SDP-a, pred same lokalne izbore raspustilo tijela Vukovarske gradske organizacije, Brodsko-posavske, Zadarske i Osječko-baranjske županijske organizacije i Grada Zagreba pa je u tim sredinama ostvarilo katastrofalan rezultat, a posebno u Gradu Zagrebu'.

"Peđi Grbinu, koji je pune četiri godine rušio Davora Bernardića, nitko sada nije stajao na putu niti mu podmetao klipove. Stoga, kad netko za svoje loše poteze i odluke okrivljuje vrijedne članice i članove SDP-a koji nose ovu stranku godinama, onda je to sramotno, tužno i žalosno! SDP je uvijek u Hrvatskoj bio svjetionik demokracije, uključivosti i tolerancije, a ne autokracije, isključivosti i diktature! Račan nas je naučio da vlast možemo izgubiti, ali obraz nikada! SDP su ljudi!", napisao je Vukas.

Procjenjuje se da će Grbin imati većinu na Glavnom odboru, doduše ne premoćnu, za izglasavanje tih prijedloga. Ne prođu li ti prijedlozi, Arsen Bauk je istaknuo da je 'ovo test za Predsjedništvo ima li povjerenje Glavnog odbora ili nema te da ne treba nikome crtati koje bi bile konzekvence da Glavni odbor odbije prijedlog Predsjedništva'.

Glavni odbor, na prijedlog Predsjedništva, raspravit će i o isključenju šestero članova Glavnog odbora iz stranke zbog opstrukcije SDP-ovih kandidata na lokalnim izborima, odnosno, pokušaja rušenja stranačkih lista neposredno pred predaju izbornom povjerenstvu i agitiranja za protivničke kandidate ili za koaliciju s HDZ-om.