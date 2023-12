Demograf o novim demografskim mjerama, predložio tri svoje: "Ne vidim tu neki smisao"

Novinarka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala je s demografom Marinom Strmotom o novom paketu mjera.

"Malo je oksimoron motivirati mlade ljude da imaju djece s odlaskom u mirovinu. Ne vidim tu neki smisao, to mi više djeluje kao neki oblik klasične socijalne politike", komentirao je.

Istaknuo je koje bi bile njegove prve tri demografske mjere.

"Prvo bi bila nekonvencionalna mjera uređivanja tijela državne uprave, instutuacija, pod jednim nazivnikom decentralizacija. Hrvatska pati od centralizacije i vidimo već desetljećima vidimo da narušava demografski razvoj", rekao je.

Osim fisklane i administrativne decentralizacije važno je i gdje bi ti ljudi živjeli. "Nakon toga bi uslijedila vrlo jasna stambena politika", dodao je Strmota.

"Treće bi bilo neka moderna obiteljska politika, usklađivanje poslovno obiteljskog života i vrlo jasnih novčanih naknada indeksiranih kroz vrijeme", kazao je.

Nas je toliko malo da bi svatko trebao imati troje djece.

"To je ono što u demografiji nazivamo totalna stopa fertiliteta", pojasnio je pa dodao da je paru potrebno dvoje djece da ih zamijeni, a Hrvatska je trenutno na brojci od 1,4.

Nijedan hrvatski profesor demografije nije bio pozvan na konferenciju o demografiji.

"Ne znam jesu li oni malo manje stručni ili tupavi, ali pretpostavljam da će europski demografi možda bolje znati što bi trebalo Hrvatskoj napraviti. Ako budu znali, ja ih pozdravljam", poručio je Strmota.

Stiže sve više stranih radnika.

"Na demografsku sliku Hrvatske to neće utjecati puno. To u prvom redu utječe na ekonomsku priču. Poznato je da je potrebno za tržište rada, uvoz radne snage, nažalost, jer mi imamo valove iseljavanja ljudi u rado sposobnoj dobi", rekao je demograf.

Smatra da trebamo jasnu strategiju selektivnu migracijsku politiku.

"Tko dolazi, koje obrazovanje, hoće li ti ljudi tu ostati, koliko dugo, hoće li se integrirati i živjeti s obiteljima ili su u tranzitu. Trenutno te politike nema", sugerirao je.

Jedan njegov kolega je kazao da je počeo proces zamjene stanovništva.

"To je ono što ljudima grubo zvuči, ali nije daleko od takvih brojki. Prirodni pad je ogroman, i ova godina će biti rekordna u padu rođenih plus iseljavanje, a imamo ovako veliko useljavanja. Možemo li to nazvati supstitucijskom politikom ne znam", rekao je.

Dubravka Šuica je rekla da sve dulje živimo zbog čega bi trebali i dulje raditi.

"Kako prilagoditi tržište rada međugeneracijskom sustavu solidarnosti koji je skrojen prije sto godina kada je omjer mladih i starih bio značajno povoljniji", istaknuo je i dodao: "Modele takve ćemo morati prilagođavati usklađivanjem tržišta rada i mirovina."

Za kraj je imao i poruku za premijera Andreja Plenkovića.

"Volio bih vidjeti na čelu države nekoga tko malo šire vidi geostrateški stanovništvo vlastite države u ulozi socioekonomskog razvoja. Ne čini me se da je to na prvom mjestu, nego kao da je u stilu današnje konferencije ispolitizirano. Ne vidim tu stručnost ni znanost kako bi to pristajalo trenutnom stanju Hrvatske", zaključio je.

