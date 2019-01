Uoči sastanka koalicijskih partnera niz je političara reagirao na jučerašnju izjavu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave (HDZ), koji je kritizirao politiku koalicijskog partnera SDSS-a i optužio ih za velikosrpsku politiku te izazivanje napetosti u Vukovaru, a kao glavnog krivca naveo je sustav koji to dopušta.

Milijan Brkić kazao je da "moramo biti svjesni povijesne istine da je na Republiku Hrvatsku izvršena brutalna srbočetnička agresija, na Vukovar posebno. Državne institucije trebaju učiniti sve da se zločinci privedu pravdi i da se to riješi. Razumijem gospodina Penavu jer on svaki dan živi s time, sluša priče žrtava, ali isto tako sam u više navrata naglasio da sve probleme koje imamo moramo rješavati razgovorom. I predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je da će razgovarati s Penavom i nadam se da će se to riješiti".

Ponovio je kako Vlada već dvije godine surađuje s nacionalnim manjinama te dodao kako ne vidi što se to posebno dogodilo da bi se sve dizalo na tu razinu.

Darko Milinović, bivši član HDZ-a koji je na Twitteru poslao ciničnu poruku Ivanu Penavi, kazao je: "Mislim da gospodin Penava vrlo jasno artikulira lokalnu politiku i stav većine stanovništva grada Vukovara, kao što sam i ja jasno artikulirao stav većine stanovištva Ličko-senjske županije."

Na pitanje može li Penava očekivati izbacivanje iz HDZ-a, kazao je: "To ja ne znam, mogu vam samo kazati da kad sam ja jasno artikulirao stavove većine stanovnika Ličko-senjske županije, znate kako je to završilo. Ne želim tu sudbinu Penavi, mislim da je odličan gradonačelnik i odličan HDZ-ovac". Kazao je i kako je čudna politika SDSS-a u njegovoj županiji jer su tamo zajedno s HDZ-om rušili proračun županije.

HDSSB-ovac Branimir Glavaš kazao je: "Mislim da gospodin Penava ima puno više problema u lokalnoj samoupravi, treba to rješavati, a ovo je ipak pitanje državne politike", rekao je Glavaš. Dodao je da ne zna stoji li netko iza Penave: "Jako mi je čudno da se gradonačelnik jednog malog grada usudi ulaziti u sferu visoke politike. Puno bolje se vidi odozgor nego iz istočne Slavonije."

Upitan misli li da će biti sankcija za Penavu, odgovorio je: "S obzirom na moje političko iskustvo, mogu reći da bi netko mogao završiti u loncu. Previše kukuriče."

Ministar uprave Lovro Kuščević kazao je da si je Penava uzeo malo veće ovlasti. "Njegov je posao da brine o gradu Vukovaru, a ne da vodi nacionalnu politiku, svi znamo tko je bio agresor u Vukovaru, svi znamo tko su bili branitelji u Vukovaru", rekao je Kuščević.

Pozvao je Penavu da nastavi razvijati projekte zajedno s Vladom i da svi zajedno nastave graditi suživot u pomirenju, a ne na svađama i podjelama.