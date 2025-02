Dabro poručio Plenkoviću: "Pa nije vuk imao veze s Crvenkapicom pa ju je pojeo"

Hrvatski sabor u srijedu je započeo sjednicu zahtjevima za stanku prije glasanja o prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP-a) da se zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri ukine imunitet.

Ukidanje imuniteta zastupniku DP-a Dabri zatražilo je Državno odvjetništvo RH (DORH) zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih stvari te određivanja istražnog zatvora.

Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo jednoglasno je podržalo zahtjev DORH-a za skidanje imuniteta Dabri radi vođenja kaznenog postupka. Da bi Sabor potvrdio skidanje imuniteta zastupniku, potreban je kvorum od 76 zastupnika i glasovi većine nazočnih (39).

DP je najavio da će glasati protiv prijedlog skidanja imuniteta Dabri radi određivanja istražnog zatvora, no to ne bi trebalo utjecati na ishod glasanja jer je uobičajena praksa da zastupnici podržavaju skidanje imuniteta kada to traži DORH.

Josip Dabro - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Dabro nema straha

Dabro je angažirao čak tri odvjetnika jer mu prijeti istražni zatvor, a dok možda odbrojava posljednje sate na slobodi i u Saboru na pitanje boji li se istražnog zatvora odvratio je da nema straha.

"Nikad nisam u životu bježao, ja sam sportaš", rekao je Dabro stigavši u Sabor. Upitan što očekuje danas, odvratio je: "Da nakon skidanja imuniteta policija dođe po mene i da odradim posao koji trebam pred pravosuđem. Kriminalci, razbojnici, ubojice sjede po restoranima, kafićima, Dabro sa smiješkom i zadovoljstvom odlazi u istražni zatvor."



Osvrnuo se i na izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića o ovom slučaju: "Čestitam predsjedniku i zahvaljujem mu je što je čovjek normalan, hvala mu."

Upitan tko stoji iza svega, poručio je: "To ćemo govoriti kad sve ovo malo splasne."

Kazao je da je razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem te da premijer zna njegov stav. Premijer je izjavio ranije da ne utječu na pravosuđe, na što se osvrnuo i Dabro: "Pa nije vuk imao veze s Crvenkapicom pa ju je pojeo." "Ja ću danas biti za skidanje imuniteta, ali ću vjerojatno biti protiv istražnog zatvora", poručio je Dabro.

"Ako su me trebali privesti, zašto to nisu učinili prije 40 dana, ne bih imao ništa protiv. Uvijek sam se borio, nije me strah", kazao je i kazao da je preuzeo političku odgovornost.

Ostane li danas u sabornici bez imuniteta čeka ga ova procedura.

"Ide uhićenje, pritvaranje do 48 sati i vođenje u DORH na iskaz,a zatim ga vode kod istražnog suca na određivanje istražnog zatvora", objasnio je jedan od Dabrinih odvjetnika Berislav Živković.

Sjednica MIP-a - 4 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Ima li parlamentarne većine?

No Dabrin slučaj može otvoriti pitanje parlamentarne većine ako Dabri nakon skidanja imuniteta, sudac istrage odredi istražni zatvor s obzirom na to da je Dabro najavio da neće zamrznuti svoj mandat i tako omogućiti DP-u da u saborske klupe pošalje zamjenu. Dabrin glas je 76. u vladajućoj koaliciji HDZ-a i DP-a.

Iz HDZ kažu da cijela situacija ne bi trebala utjecati na funkcioniranje parlamentarne većine, da nastavljaju dalje zajedno s DP-om te da je DP čvrsto uz vladajuću koaliciju.

"Što se tiče Domovinskog pokreta, što se tiče nas, a vjerujem i što se tiče gospodina Dabre, to ne bi trebalo utjecati na funkcioniranje većine”, ustvrdio je premijer Andrej Plenković nakon sastanka parlamentarne većine.

Premijer Andrej Plenković Foto: Screenshot

"Na njemu (Dabri) je da promisli o tome hoće li držati svoj mandat zauvijek do kraja mandata, na njemu je šansa da na jedno vrijeme napravi korak nazad, riješi svoj problem i vrati se nakon što ga riješi, ili da drži mandat i da prolazi kroz određene situacije koje sigurno nisu ugodne", kazao je premijer Plenković.

"Odluka je na sucu, tu je i vremenska dinamika ispitivanja svjedoka. Neće to trajati predugo", dodao je premijer.

Da u HDZ-u računaju na vremensku dinamiku, zaključuju mediji, dao je naslutiti i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Na upit 'hoće li obustaviti glasanje u Saboru dok Dabro ne izađe iz istražnog zatvora, ako dođe do toga', Jandroković je naveo kako Sabor neće glasovati prije 14. ili 21. ožujka.

