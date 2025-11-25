Preminuo Boris Živković, dugogodišnji novinar Radija 101 i Poslovnog FM-a

Novinar Boris Živković umro je u 58. godini u Zagrebu. Po struci profesor povijesti, Živković se posvetio novinarstvu, prije svega onom gospodarskom, radeći dugo godina na Radiju 101, a zatim i na Poslovni FM-u, koji je zajedno s drugim kolegama i utemeljio.

Upravo su se iz redakcije PoslovniFM-a biranim riječima oprostili od svojeg kolege.

"S dubokom tugom i iskrenim poštovanjem opraštamo se od našeg dragog kolege i prijatelja, Borisa Živkovića, novinara, urednika, voditelja i jednog od utemeljitelja prvog poslovnog radija u Hrvatskoj – Poslovni FM, koji je jutros preminuo u Zagrebu, u 58 godini.

On je bio – gospodarski kroničar.

Iako po obrazovanju profesor povijesti, vrlo se rano posvetio novinarstvu – i to onom ekonomskom.

Radio je u različitim medijima, no najduže, gotovo deset godina, ostao je vjeran gospodarskoj redakciji Radija 101, gdje je uređivao i vodio emisije Economic Report, Economica Croatica i Business Week.

Na PoslovniFM donio je upravo ono što ga je oduvijek činilo posebnim – znatiželju, preciznost i razumijevanje šire slike. Njegov novinarski rukopis bio je spoj analitičnosti i ljudskosti, a njegove emisije i razgovori uvijek su imale ono nešto – ton koji umiruje, rečenicu koja objašnjava, detalj koji iznenadi.

Boris je volio činjenice, ali još više – priče iza njih. Često bi usred razgovora spomenuo neki manje poznat povijesni ili ekonomski detalj, povezao ga s aktualnim događajem i time dao smisao svemu o čemu se govorilo.

I zato su ga kolege i slušatelji voljeli – jer je znao kako 'ozbiljno' učiniti zanimljivim, a 'teško' razumljivim. Njegov glas bio je smiren, ali siguran. Njegov stil diskretan, ali prepoznatljiv.

Boris nikada nije tražio pozornicu, no svaka emisija i razgovor koju bi vodio imala je njegov potpis – urednu strukturu, pripremljene činjenice, i onu dozu topline koja podsjeća da iza svakog broja stoji čovjek.

Na Poslovni FM je došao na samom početku. I bio. Bio je kolega koji spaja, čovjek koji nikada ne diže glas, ali uvijek nađe rješenje. Njegov rad, mir i profesionalnost oblikovali su redakciju i podigli standard koji će ostati mjerilo svima koji dolaze.

A izvan mikrofona Boris je bio isto to: topao, tih i pažljiv čovjek. Voli se reći da se pravi karakter vidi kad kamere utihnu – a Boris je tada pokazivao najviše. Bio je ljubitelj životinja, brižan vlasnik psa, papagaja i akvarijskih ribica, čovjek koji je znao uživati u tišini svog doma.

A kad bi mu ostalo još malo vremena, u vedrim noćima bi usmjerio teleskop prema nebu i s onim prepoznatljivim mirom promatrao svijet iz neke tiše, mirnije perspektive.

U svijetu medija koji često trči, Boris je znao stati.

U svijetu glasnih, on je znao slušati.

U svijetu koji sve mjeri klikovima, on je mjerio vrijednost – znanjem, dobrotom i poštovanjem.

Otišao je novinar kakvih je malo – čovjek kojem vjerujete jer on vjeruje u ono što govori.

Njegov profesionalni i ljudski trag ostat će u svakoj epizodi podcasta koju je vodio, u svakom tekstu koji je napisao, u svakom kolegi kojem je pomogao, i u svima nama koji smo ga imali sreću poznavati.

Dragi Borise,

hvala ti na svakoj riječi, svakom savjetu i svakom trenutku koji si podijelio s nama.

Hvala ti što si vjerovao u ideju ne samo poslovnog radija, nego i ideju novinarstva koji ne trči za lažnim vrijednostima i senzacionalizmom i što si svojom mirnoćom i znanjem bio dio njezina identiteta.

Boris Živković. I PoslovniFM.

Zauvijek zajedno u eteru koji ne prestaje.

Iskrena sućut supruzi Sanji i obitelji. Pogreb će biti u krugu obitelji", stoji u objavi na stranicama radija Poslovni FM.