Zbog obilježavanja Dana antifašističke borbe većina trgovina će raditi prema skraćenom, prilagođenom radnom vremenu. Donosimo vam pregled radnog vremena većih trgovina i trgovačkih lanaca.

Obilježava se Dan antifašističke borbe, a zbog praznika neke će trgovine danas imati drugačije radno vrijeme. Većina će trgovačkih lanaca zato raditi skraćeno ili preuzeti nedjeljno radno vrijeme.

Iako će veće prodavaonice Konzuma uglavnom raditi kao i obično, one manje skratit će radno vrijeme i uglavnom biti otvorene do 13 ili 14 sati. Ovdje možete pogledati radno vrijeme za pojedina prodajna mjesta.

Lidl će najčešće biti otvoren do 18 ili do 20 sati, no neke prodavaonice ipak će skratiti radni dan, a koje i za koliko, pogledajte na poveznici.

Prema skraćenom radnom vremenu radit će i neke poslovnice Interspara, kao i Plodina, a Diona će raditi prema nedjeljnom radnom vremenu, dok će Kaufland raditi kao i obično.

I šoping centri danas će raditi pa vam tako donosimo radno vrijeme pojedinih trgovina u Avenue Mallu. City Center one West, kao i East rade prema redovnom radnom vremenu, od 9 do 21 sat.

Na kraju još jednom podsjećamo da u kupovini budete odgovorni i da obratite pozornost na epidemiološke mjere zaštite od koronavirusa sebe, kao i drugih kupaca te da obvezno dezinficirate ruke pri ulasku u trgovine.