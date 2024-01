Hoće li učitelji u štrajk? Ministar odgovara: "Nadam se da nitko neće izaći na ulicu. Imamo trend rasta plaća, trebaju biti zadovoljni"

Reforma plaća trebala je biti i dobar izborni adut Vladi. No sindikati zdravstva su nezadovoljni, ne isključuju štrajk kao mogućnost.

Učitelji su također nezadovoljni, smatraju da su ovom preraspodjelom najlošije prošli.

O plaćama i prijetnjama štrajkom više je rekao gost Dnevnika Nove TV, ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

S ministrom je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

"Ne slažem se da su prošli najlošije. Ne možete gledati različite kategorije unutar ukupnog preslagivanja koeficijenata. Treba naglasiti da su učitelji u mandatu ove Vlade kontinuirano rasli s plaćama, a sad će dodatno biti značajno veće povećanje. Imamo početni koeficijent od 1,97 koji se s napredovanjem učitelja diže na 2,17", rekao je Fuchs.

"Postoje itekako razlike. Ne mislim da su plaće male, imamo trend rasta. Jedan nastavnik koji je imao 2020. godine 982 eura plaće, sada će imati preko 1500 eura", dodao je.

Nedostaje učitelja matematike, kemije, biologije...

"Privući ćemo ih. Ovo što smo mi primijenili, a govorimo o nedostatku učitelja u stem područjima, Ministarstvo obrazovanja dijeli stipendije za one koji studiraju te predmete, a obvezuju se da će u školama predavati. Vezali smo ih s ugovorom i moraju predavati u školama. Taj će trend svake godine biti sve veći i veći", rekao je Fuchs.

Na pitanje boji li se štrajka, ministar je rekao da ne bi trebalo biti nezadovoljnih.

"Nadam se da neće izaći na ulicu. Kad vide prijedloge koeficijenata platnih razreda i da plaće ozbiljno rastu u odnosu na ranije, ne bi trebalo biti nezadovoljnih. Trebali bi biti itekako zadovoljni, približavamo se plaćama koje su u ostalim zemljama", poručio je.

Nova povišica 2027. godine

"Mogu očekivati veće plaće 2027. godine. Ova primjena koeficijenata se odnosi na učitelje, kad govorimo o osnovnim školama. Imamo i cjelodnevnu školu, predložen je pilot projekt do 2027. Kad sve škole prijeđu u cjelodnevnu nastavu, već sad ti učitelji imaju 25 posto veću plaću u odnosu na one druge. A i na njih se isto tako odnosi ovaj koeficijent", rekao je.

Komentirao je i izjavu HDZ-ove zastupnice Danice Baričević koja je u gostovanju na jednoj lokalnoj televiziji strane radnike nazvala neprimjerenim imenima.

"Nisam čuo izjavu, ali vjerujem da treba vidjeti u kojem je to kontekstu izjavljeno. Svi strani radnici koji dolaze u Hrvatsku, dolaze raditi, to nisu migranti koji prolaze bez dokumenata. To su najčešće ljudi koje nemaju djece, a familiju su ostavili kod kuće", poručio je Fuchs.

O Vladinom prijedlogu

Vladino povjerenstvo jednoglasno je predložilo suca Ivana Turudića za kandidata za novog glavnog državnog odvjetnika. Ministar je ocijenio da je Turudić ponudio vrlo kvalitetan program.

"Cijeli sam dan bio u Saboru. Vladino povjerenstvo njega je odabaralo kao kandidata koji je ponudio najbolji program. Sudac Ivan Turudić ima dugogodišnje iskustvo. Prošao je sve razine sudačkog zanata, a i bio je u ministarstvu, koliko se sjećam. Nisam ja bio taj koji je birao, ali mislim da je ponudio jedan vrlo kvalitetan program", zaključio je ministar.

