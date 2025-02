Nakon incidenata u školama Fuchs i Tomašević priznali: "Zaštitari nisu najbolje rješenje"

Nakon što su se zaredali incidenti sa zaštitarima u zagrebačkim osnovnim školama, gradonačelnik Tomislav Tomašević i ministar obrazovanja Radovan Fuchs osvrnuli su se na tu temu prilikom otvaranja radova na nadogradnji OŠ Borovje.

Tomašević je oštro osudio jučerašnji incident gdje je roditelj pretukao zaštitara jedne osnovne škole, jer je navodno uznemiravao učenice. Svjesni su, kaže, da zaštitari nisu najbolje rješenje nego su to novi zaposlenici za sigurnost u školama. "Time se bavi Ministarstvo i rečeno je da bi to trebalo biti gotovo do početka sljedeće školske godine", rekao je Tomašević.

Ministar Fuchs poručio je da na rješenju Povjerenstvo radi vrlo intenzivno, radi se i sigurnosna procjena škola, a vrlo brzo bit će objavljen i Pravilnik zaduženja i zapošljavanja tih ljudi.

"Ključ priče u ovom trenutku je zaključavanje škola koje se treba primjenjivati i primjenjuje se na razini cijele Hrvatske", poručio je.