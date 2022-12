Avioni lete, avioni padaju. Sila teže u tome ima svoju ulogu. Tako nekako rezonira predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović iz Kluba socijaldemokrata. Odgovornost ministra obrane Marija Banožića u ovom slučaju ne vidi.

''Zaista sam sretan što nije bilo stradalih, civilnih žrtava ni štete na objektima. S te strane prošli smo super. Nadam se da će se piloti koji su prevezeni na promatranje u Zagreb brzo oporaviti i da neće biti posljedica na njihov daljnji život'', istaknuo je predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović iz Kluba socijaldemokrata.



''Što se tiče samog pada zrakoplova i podatka da ih je palo pet, to govori nešto'', zaključio je prvi čovjek saborskoga Odbora za obranu: ''To su stvari koje se događaju i u najbolje opremljenim vojskama svijeta. Događa se, zrakoplovi zbog sile teže tendiraju tome da padnu. Na zrakoplovu starom 40 ili 50 godina utvrditi zamor materijala... On može na pisti biti sto posto ispravan, ali u roku od tri minute može otkazati nešto i mislim da se to i dogodilo.''



Rezultati istraga o prijašnjim padovima zrakoplova i helikoptera Kiowa nisu mu, kaže, poznati, a smatra da bi podatke kad se istrage završe, trebalo objaviti, ali da to očito nije praksa Ministarstva, koje informacije daje na kapaljku.



"Tajnica Odbora kontaktirala je Ministarstvo obrane, ali većinu podataka dobio sam iz medija. To isto govori o kvaliteti suradnje. Čuli smo ministra koji se usred konferencije za medije o padu zrakoplova obrecnuo na zastupnike koji su povrijedili, valjda, njegov lik i djelo. Ministar nije mogao utjecati na pad zrakoplova i što se tiče ovoga, on može još pet mandata biti ministar. Nažalost, što se tiče svega ostaloga, ne može biti više nijedan dan”, kazao je Vidović gostujući na N1.

"U svakom slučaju, činjenica je da je i ova situacija pokazala da se treba ići u nabavu i kupnju novih zrakoplova. Mi smo bili pred izborom: ili gasimo Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) ili kupujemo nove zrakoplove. Situacija je jasna, jedino mi je malo žao, ali ne zamjeram to, da je odluka Vlade, svih nas, došla prekasno. To smo trebali napraviti još 2005., 2006., ali dobro, bile su drugačije okolnosti, sve je bilo drugačije", zaključio je Vidović.