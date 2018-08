Na poziv Hrvatske turističke zajednice u posjet Lijepoj Našoj dolazi Yuri Cortez, fotoreporter Angence France-Pressa (AFP), koji je simpatije svijeta zadobio našavši se usred slavlja hrvatskih nogometaša nakon plasiranja Hrvatske u finale Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji.

Cortez će zajedno sa svojom obitelji boraviti u Hrvatskoj od 31. kolovoza do 7. rujna te će obići Zagreb, Dubrovnik, Split, Šibenik, Zadar, Opatiju, Rovinj i Pulu, ali i ostale turistički atraktivne lokalitete poput Nacionalnog parka Kornati ili Parka prirode Telašćica.

„Dojmovi i reakcije nakon povijesnog rezultata hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu još uvijek ne jenjavaju. Na ovom velikom promotivnom valu kojeg su nam odličnim igrama omogućili naši nogometaši, nastavili smo s provođenjem aktivnosti koje će našu zemlju u svijetu dodatno pozicionirati kao atraktivnu turističku destinaciju koju svakako valja posjetiti. Raduje nas dolazak Yurija i njegove obitelji koji će se iz prve ruke uvjeriti u ljepote Hrvatske i ljubaznost naših ljudi“, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, dodavši kako je program kreiran sukladno željama obitelji Cortez koja se jako veseli posjetu Hrvatskoj.

Da je tome tako potvrđuje i sam Cortez:

„Iako sam proputovao svijet u Hrvatskoj još uvijek nisam bio, a posebno me veseli što ću to iskustvo proći zajedno sa svojom obitelji. Hrvatska je predivna zemlja puna odličnih i unikatnih motiva te kao takva predstavlja raj za ljubitelje fotografije. Jedva čekamo našu hrvatsku avanturu“, poručio je ovaj simpatični Salvadorac, čiji su dolazak u Hrvatsku najavili i salvadorski mediji, ali i on sam na društvenim mrežama.

Svoj će odmor obitelj Cortez započeti u Zagrebu gdje će tijekom prvog i drugog dana boravaka u Hrvatskoj (31.8. i 1.9.) razgledati glavni grad uz stručnog vodiča vozeći se na Segwayu, a obići će i park Maksimir te ZOO vrt. Potom će boraviti u Dubrovniku (2.9.) gdje će obići staru gradsku jezgru, zidine te vidikovac na Srđu. Nakon toga, upoznat će povijest Splita (3.9.) te uživati u lokalnim plažama, a sljedećeg će dana (4.9.) upoznati još jedan dalmatinski biser, Šibenik. Nakon razgleda grada program istoga dana uključuje posjet Nacionalnom parku Kornati i otoku Žut te kasniji polazak morskim putevima do Zadra gdje će obitelj uz tonove morskih orgulja pozdraviti sunce. Svoje putovanje nastavljaju u Opatiji (5.9.) gdje će se održati prigodni susret obitelji Cortez s predstavnicima Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma i Hrvatskog nogometnog saveza. Program narednog dana (6.9.) uključuje posjet perjanici hrvatskog turizma, Istri, odnosno obilazak Rovinja i Pule gdje će upoznati kulturu, običaje i gastronomiju sjevernog dijela Jadrana.

53-godišnji Cortez voditelj je meksičkog dopisništva AFP-a, treće najveće novinske agencije na svijetu. U svojoj je profesionalnoj karijeri, osim sportskih natjecanja, fotografirao i prirodne katastrofe, humanitarne krize, a prošao je i fotoaparatom zabilježio i scene ratišta diljem svijeta.