Zaostala mina iz Drugog svjetskog rata koja se nalazi u riječkoj luci bit će ove nedjelje izvađena s morskog dna i neutralizirana.

Riječki Stožer civilne zaštite objavio je upute građanima vezane za postupak premještanja i neutralizacije mine.

"Ako vremenski uvjeti dopuste, zaostala mina iz Drugog svjetskog rata koja se nalazi u riječkoj luci ove nedjelje će biti premještena s morskog dna i neutralizirana. Ako dođe do pogoršanja vremenskih uvjeta, akcija će biti odgođena, no prema trenutačno dostupnim podacima, očekuje se da će vrijeme u nedjelju biti pogodno za provođenje premještanja i neutralizacije zaostale mine", poručeno je iz Stožera.

Početak i kraj same akcije premještanja mine i njezine neutralizacije bit će obilježeni sirenama početka opasnosti odnosno prestanka opasnosti. Cijelu akciju koordinira Stožer civilne zaštite Grada Rijeke u partnerstvu s Policijskom upravom primorsko-goranskom i mnogim drugim službama i institucijama.

Karta (Foto: Stožer civilne zaštite Grada Rijeke)

U smislu sigurnosti područje uz riječku luku podijeljeno je na crvenu i žutu zonu.

Uzbuna u Rijeci, sve iz crvene zone evakuiraju na dva dana: Objavljeni detalji velike akcije

Kako je ranije najavljeno, zbog sigurnosti građana evakuirat će se stanari koji žive u zoni neposredne potencijalne opasnosti – odnosno crvenoj zoni. Ta zona obuhvaća sljedeće ulice i kućne brojeve:

• Adamićeva ulica – kućni brojevi 1, 3, 5, 7 i 13

• Demetrova ulica – kućni broj 16

• Ulica Ignazia Henckea – kućni broj 1

• Ulica Ivana Zajca – kućni brojevi 7, 20 i 24

• Krešimirova ulica – kućni broj 1

• Ulica Riva – kućni brojevi 4, 20 i 22

• Ulica Riva Boduli – kućni brojevi 3, 5 i 7

• Splitska ulica – kućni broj 2

• Trpimirova ulica – kućni brojevi 3 i 5

• Uljarska ulica – kućni brojevi 2 i 4

• Ulica Vatroslava Lisinskog – kućni brojevi 2, 4, 6 i 8

• Verdijeva ulica – kućni brojevi 6, 8 i 17

• Zagrebačka ulica – kućni brojevi 16, 18, 19, 19A i 21

• Zanonova ulica – kućni broj 1

• Žabica – kućni brojevi 2 i 5

U navedenoj zoni od subote 18. 3. u 22 sata do nedjelje 19. 3. kasno poslijepodne odnosno navečer, kada akcija neutralizacije bude završena, provest će se potpuna evakuacija koja, uz potpunu evakuaciju stanara, podrazumijeva i obustavu rada svih gospodarskih, poduzetničkih, ugostiteljskih i ostalih društvenih aktivnosti.

Teško ga ozljedili pa pobjegli: Mladić završio u bolnici

Kako je Stožer naglasio, za stanare s navedenih lokacija koji smještaj ne mogu pronaći kod obitelji ili prijatelja organizirat će se boravak i smještaj tijekom noći i tijekom nedjelje u Dvorani mladosti.

Za teško pokretne stanare i one kojima treba pomoć pri evakuaciji, odnosno odlasku u osiguran smještaj, na raspolaganju će biti Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, odnosno autobusi Autotroleja i sanitetski prijevoz ako se radi o nepokretnim osobama.

Svi stanari navedene zone koji procjenjuju da će trebati smještaj u Dvorani mladosti, neka se jave na broj telefona 051 209 473 ili na e-mail stozer.cz@rijeka.hr, kako bi se osigurao dovoljan broj kreveta i okrepe, što će biti ponuđeno u Dvorani mladosti.

Vodeći svjetski investicijski holding objavio javnu ponudu za preuzimanje Luke Rijeka

Za stanare koji ne mogu vlastitim prijevozom doći do Dvorane mladosti organizirat će se prijevoz Autotrolejevim autobusima. Autobus će krenuti s autobusne stanice na Žabici u smjeru Trsata u subotu, u 21 sat, uz zaustavljanje i ukrcavanje putnika i na stanici kod HNK-a Ivana pl. Zajca.

U zoni koja obuhvaća navedene ulice, ali i šire područje, bit će onemogućen i sav cestovni, željeznički i zračni, kao i pomorski promet. Područje se zatvara za sav cestovni promet u subotu u 22 sata, uljučujući i dostavna vozila.

Cestovni promet u gradu odvijat će se tzv. sjevernim koridorom, odnosno ulicama Vukovarska, Viktora Cara Emina, Fiorello la Guardia, Pomerio i Žrtava fašizma.

Za tzv. žutu zonu izdaje se preporuka smanjenog kretanja i smanjenih aktivnosti. Žuta zona obuhvaća zonu omeđenu ulicama: Wenzelova, Ribarska, Fiumara, Žrtava fašizma, Pomerio, Fiorella la Guardia, Viktora Cara Emina, Vukovarska, dio Čandekove, dio Rikarda Benčića i Podmurvice te akvatorij Riječkog zaljeva.

Stanari ove zone upućuju se da tijekom trajanja same akcije ne borave na otvorenom niti uz staklene površine. Prozore i vrata sa staklenim površinama najbolje je otvoriti, a rolete i sjenila (škure) pritvoriti.

Također, daje se preporuka ugostiteljskim objektima i ostalim gospodarskim subjektima u žutoj zoni da u navedenom razdoblju zbog potrebe smanjenog kretanja u toj zoni ne planiraju rad.

U tzv. žutoj zoni dežurne službe izlazit će na teren samo u slučaju hitnih intervencija, o čemu će se procjena donijeti prilikom samog eventualnog poziva građana.

Dežurne ljekarne i ambulante

Dežurna ljekarna bit će ljekarna Jadran u Osječkoj bb u sklopu zdravstvene stanice preko puta Inine benzinske crpke.

Bit će izmještene u dežurne ambulante iz Cambiereve ulice i to na sljedeće lokacije:

- Ordinacija opće medicine na lokaciju Franje Čandeka 6a, u ordinaciju dr. Ane Kilvajn (lokacija Zavoda za hitnu medicinu na Podmurvicama)

- Ordinacija pedijatrije na lokaciju Franje Čandeka 6a, u ordinaciju dr. lnes Vuletić (lokacija Zavoda za hitnu medicinu na Podmurvicama)

-Stomatološka dežurna ambulanta na adresu Park Nikole Hosta 5, u ordinaciju dr. Marine Smojver (ispod Guvernerove palače).

Željeznički promet

Od 18. ožujka od 22 sata, do 19. ožujka 2023. godine do 17 sati (odnosno do završetka akcije) za sav promet bit će zatvoren kolodvor Rijeka i šire područje oko kolodvora. Organizacija prihvata putnika bit će sljedeća:

- Autobusna linija Rijeka - Lupoglav - Rijeka: početak i završetak putovanja bit će na autobusnom ugibalištu kod lnterspara na Krnjevu, Liburnijska ulica 1. počevši od dolaska zadnje linije autobusa 18.03.2023. godine pa do završetka, odnosno normaliziranja prometa kroz grad

- 19. ožujka svi vlakovi za Rijeku i iz Rijeke u smjeru Ogulina/Zagreba prometuju od/do kolodvora Sušak Pećine

- 19. ožujka međunarodni vlakovi 481/482 i 483/480 prometuju od/do kolodvora Opatija Matulji

- 19. ožujka putnička blagajna na kolodvoru Rijeka bit će zatvorena. Prijevozne karte ispostavljat će službene osobe u vlaku/autobusu bez naplate tarifnog dodatka

Autobusni promet

Autobusni kolodvor Žabica privremeno će se preseliti na autobusni terminal na Delti.

Kretanje autobusa gradskog prijevoza:

Smjer zapad - istok

Autobusi na linijama koje se kreću trasom Mlaka - Centar - Piramida, mijenjat će smjer redovnog kretanja na raskrižju Zvonimirove ulice i Ulice Vinka Benca na način da će iz smjera zapada skrenuti lijevo u Ulicu Vinka Benca te će nastaviti kretanje ulicama F. Čandeka, Vukovarska, V. C. Emina, F. la Guardia, Pomerio, Žrtava fašizma do raskrižja s Ulicom Fiumara te u nastavku ravno preko mosta Ulicom Rade Šupića i Šetalištem A. K. Miošića, odnosno linija 8 skreće lijevo prema Titovom trgu i dalje nastavlja redovnom trasom.

Smjer sjever - Jug

Autobusi koji dolaze iz smjera Škurinja mijenjat će smjer kretanja redovnom trasom na raskrižju ulica 1. maja i V. C. Emina (kod Elektroprimorja), na način da će skrenuti lijevo u smjeru Ulice F. la Guardia te nastaviti prometovanje ulicama F. la Guardia, Pomerio, Žrtava fašizma do raskrižja Fiumara, gdje produžavaju ravno preko mosta te se Ulicom Rade Šupića, Strossmayerovom, Titovim trgom, sjevernim mostom i Ulicom Školjić vraćaju prema Grohovčevoj ulici i na sjeverni koridor preko kojeg se kod zgrade Elektroprimorja Rijeka uključuju na redovnu trasu.

Autobusi koji dolaze iz smjera Kozale, mijenjat će redovitu trasu na raskrižju ulica Fiumara - Žrtava fašizma na način da prometovanje nastavljaju ravno preko mosta te se ulicama Rade Šupića, Strossmayerovom, Titovim trgom, sjevernim mostom, Ulicom Školjić i Grohovčevom ulicom vraćaju na sjeverni koridor preko kojeg se kod zgrade Elektroprimorja Rijeka uključuju na redovnu trasu.

Smjer istok - zapad

Autobusi koji dolaze iz smjera Trsata, Vežice i Pećina mijenjat će redovnu trasu kretanja na raskrižju Strossmayerove ulice i Titovog trga na način da će prometovati preko sjevernog mosta i ulicama I. Grohovca, Žrtava fašizma, Pomerio, F. la Guardia i V. C. Emina, Vukovarska gdje će autobusi u smjeru Kantride i Zameta nastaviti kretanje Ulicom F. Čandeka, Vinka Benca do raskrižja sa Zvonimirovom ulicom gdje će skrenuti desno i uključiti se na redovnu trasu kretanja. Autobusi koji prometuju u smjeru Turnića, Gornjeg Zameta i Turkova nastavljaju kretanje Vukovarskom ulicom i dalje prema gradskim naseljima smještenim na sjeverozapadnom dijelu grada.

Stajališta gradskih autobusnih linija

Autobusi koji prometuju na linijama javnog gradskog prijevoza zaustavljat će se na svim stajalištima obilježenim duž trasa na kojima prometuju. Za autobuse na svim linijama organizirat će se privremeno autobusna stajalište u Ulici Rade Šupića (ugibalište na mostu – kod spomenika).

Kretanje autobusa prigradskog prijevoza

Autobusi koji dolaze iz smjera Kostrene, Drage i Grobnika usmjeravaju se na Titovom trgu preko sjevernog mosta, duž Ulice Školjić, ravno preko Titovog trga, do Fiumare gdje skreću lijevo u Ulicu Rade Šupića, Šetalištem Andrije Kačića Miošića do D404. Kretanje će nastaviti cestom D404 u smjeru zapada i dalje Cindrićevom ulicom do terminala prigradskog prometa Delta.

U odlasku s autobusnog terminala Delta, autobusi će se kretati redovnim trasama kretanja.

Autobusi koji dolaze iz smjera Opatije i Zameta skreću na raskrižju Zvonimirove ulice i Ulice Vinka Benca na način da će iz smjera zapada skrenuti lijevo u Ulicu Vinka Benca te će nastaviti kretanje ulicama F. Čandeka, Vukovarska, V. C. Emina, F. la Guardia, Pomerio, Žrtava fašizma do raskrižja s Ulicom Fiumara te u nastavku ravno preko mosta Ulicom Rade Šupića i Šetalištem A. K. Miošića. Kretanje će nastaviti cestom D404 u smjeru zapada te dalje Cindrićevom ulicom do terminala prigradskog prometa Delta.

U odlasku s terminala prigradskog prometa Delta autobusi za sve smjerove će se kretati Cindrićevom ulicom i dalje u smjeru istoka ulicama Šetalište 13. divizije ili Kumičićeva, odnosno Ulicom Milana Smokvine Tvrdog, Strossmayerovom ulicom i dalje Ulicom Franje Račkog postojećim trasama, odnosno Ulicom Školjić duž sjevernog koridora i dalje postojećim trasama.

Stajališta prigradskih autobusnih linija

Ukrcaj odnosno iskrcaj putnika za sve autobuse prigradskih linija obavljati će se na terminalu prigradskog prometa Delta, a autobusi će tijekom prometovanja koristiti autobusna stajališta označena na sjevernom prometnom koridoru.

Za linije koje dolaze iz pravca Pehlina i ostalih koje dolaze iz smjera zapada privremeno se uvode autobusna stajališta u Ulici F. la Guardije.

Autotaksi-stajališta

U vrijeme zabrane prometa taksi vozila neće biti u mogućnosti pristupiti taxi stajalištu na Jelačićevom Trgu, taxi stajalištu na Putničkom terminalu i taxi stajalištu na Žabici te će u to vrijeme predmetna taxi stajališta biti van funkcije. Taksi stajališta će se privremeno premjestiti u Ulicu Žrtava fašizma (kod OŠ N. Tesla) i na Titov trg (ispred zgrade Grada Rijeke).

Zabrana kretanja

Za vrijeme provođenja akcije zabrana parkiranja će se uvesti na sljedećim javnim parkiralištima i prometnicama, počevši od subote u 19 sati:

- Krešimirova ulica (ex. Graciani), Putnička obala, Žabica (HŽ Žabica), Zanonova ulica, Splitska ulica, Zadarska ulica, Ulici Riva Riva Boduli, Ulici lvana Zajca, Verdijeva ulica, Zagrebačka ulica i Demetrova ulica.

Parkirališta Delta, Grobnička riva i Brajdica ostaju u redovnoj funkciji.

Vozila koja u vrijeme zabrane zateknu na navedenim lokacijama, premjestit će se specijalnim vozilom PAUK.

Lučki i zračni promet

18.ožujka u 18 sati, u organizaciji Lučke kapetanije Rijeka putem radio oglasa, i uz nadzor plovila Lučke kapetanije Rijeka, zatvara se Riječki zaljev.

19. ožujka na snazi će biti i zabrana zone letova (NO-FLY zona) iznad riječke luke što se posebno odnosi na bespilotne letjelice dronove.

KBC Rijeka

Jedan od triju lokaliteta KBC-a Rijeka - lokalitet Rijeka, nalazi se manjim dijelom u crvenoj (zgrada Ravnateljstva, zgrada Klinike za dentalnu medicinu, praonica rublja i prostori ljekarne), a većim u žutoj zoni.

KBC Rijeka prilagodit će internom procedurom rad svojih klinika, zavoda, kliničkih zavoda i službi privremenim okolnostima i sukladno uputama Stožera CZ Grada Rijeke.

KBC Rijeka u potpunosti je isplanirao sve preventivne mjere za djelatnike i bolesnike te osigurao funkcioniranje, kontinuitet i dostupnost zdravstvene zaštite u svim segmentima i lokalitetima tijekom planirane akcije. Također, KBC Rijeka je izvršio pripremne radnje u slučaju potrebe za dodatnim angažmanom te je u ovom segmentu izradio detaljan plan organizacije i djelovanja, kao i osigurao primjerene materijalne, prostorne i kadrovske kapacitete dominantno na lokalitetu Sušak.

Na lokalitetu Rijeka KBC-a Rijeka promet unutar bolničkog kruga odvijat će se prema redovnom režimu, samo je dolazak do rampe glavnog ulaza, umjesto iz Cambierijeve ulice, u nedjelju omogućen smjerom iz Tesline ulice, sukladno dogovoru s Rijeka plusom. Ulaz na Potpinjol iz Vukovarske bit će otvoren.

Posjete su za nedjelju, 19. ožujka zabranjene na oba lokaliteta KBC-a, zbog organizacijskih prilagodbi bolničkog sustava mjerama zaštite, a sukladnih uputama. Na vidljivim mjestima u bolničkim zgradama bit će prethodno istaknute i adekvatne i jasne obavijesti o iznimnom nedopuštanju posjeta dana 19. ožujka 2023., nedjelja.

Za sve građane koji imaju upite vezane uz organizaciju boravka, ponašanja i rada u crvenoj odnosno žutoj zoni, do kraja akcije 20.3. otvoren je telefon Stožera civilne zaštite: 051 209 473, svakodnevno od 8 do 16 sati

Ukoliko vremenske prilike u nedjelju 19. ožujka budu nepovoljne za provedbu akcije, postupak će se odgoditi za nedjelju, 26. ožujka.