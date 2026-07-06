FOTO Zagreb dobio novu prometnu crnu točku: Stvaraju se nesnosne gužve

Zbog obnove vodoopskrbnog cjevovoda na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara od subote je uvedena privremena regulacija prometa, a vozače je na toj lokaciji u ponedjeljak dočekao otežan promet uz gužve.

Predviđeno je da tijekom radova na pojedinim dijelovima raskrižja neće biti moguće prometovati vozilima.

Zbog radova na križanju Savske i Vukovarske stvara se velika gužva - 1 Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Pixsell

Privremena regulacija prometa bit će na snazi do završetka radova, odnosno do 31. kolovoza.

Zbog radova na križanju Savske i Vukovarske stvara se velika gužva - 2 Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Pixsell

Također, paralelno se izvode radovi na obnovi tramvajske skretnice na spomenutom raskrižju, pa će do 17. kolovoza biti obustavljen tramvajski promet na dionici od Savske ceste do Avenije Marina Držića. Tramvajske linije prometuju prema izmijenjenom režimu.

Zbog radova na križanju Savske i Vukovarske stvara se velika gužva - 3 Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Pixsell

Zbog radova na križanju Savske i Vukovarske stvara se velika gužva - 4 Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Pixsell

U ponedjeljak su pak u razmaku od nekoliko sati dva vozila upala u raskopani dio tramvajske pruge, što je izazvalo dodatne teškoće u prometu.

Izmjene u prometu zbog rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Foto: Grad Zagreb

Izmjene u prometu zbog rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Foto: Grad Zagreb

Galerija 3 3 3 3