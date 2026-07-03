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ZBOG REKONSTRUKCIJE CJEVOVODA

Od subote velike promjene u Zagrebu: Počinju radovi na jednom od najprometnijih raskrižja

Piše I. B., 03. srpnja 2026. @ 18:49 komentari
Izmjene u prometu zbog rekonstrukcije magistralnog cjevovoda
Izmjene u prometu zbog rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Foto: Grad Zagreb
Od subote kreću velike prometne promjene u Zagrebu. Zbog radova na raskrižju Savske i Vukovarske vozače očekuju obilazni pravci, a putnike izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu.
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