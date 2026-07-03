Od subote velike promjene u Zagrebu: Počinju radovi na jednom od najprometnijih raskrižja

Jedno od najprometnijih zagrebačkih raskrižja od subote ulazi u poseban režim prometa. Zbog obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajske infrastrukture na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara promet će biti otežan, a dio smjerova zatvoren sve do kraja kolovoza.

Riječ je o radovima na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara gdje će zbog obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od subote u 6 sati do 31. kolovoza u 4 sata na tom tijelu biti uspostavljena privremena prometna regulacija.

Paralelno s tim radovima izvest će se preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske, najavili su iz Grada.

Izmjene u prometu zbog rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Foto: Grad Zagreb

Za vrijeme izvođenja radova promet kroz raskrižje Vukovarske i Savske bit će otežan, a pojedinim dijelovima raskrižja neće biti moguće prometovati vozilima.

Zadržano je pravocrtno kretanje na raskrižju iz smjera sjevera prema jugu i iz smjera zapada prema istoku

Iz smjera zapada prema istoku kretanje vozila uključuje kratku obilaznicu s polukružnim okretanjem u Savskoj sjeverno od raskrižja

Iz smjera juga prema sjeveru kretanje vozila uključuje dulju obilaznicu preko raskrižja Vukovarske ulice i Ulice Fausta Vrančića

Sva lijeva skretanja na raskrižju će biti onemogućena.

Izmjene u prometu zbog rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Foto: Grad Zagreb

Istodobno će, zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi, od 4. srpnja do 17. kolovoza biti obustavljen tramvajski promet na dionici od Savske ceste do Avenije Marina Držića.

Tramvajske linije prometovat će prema izmijenjenom režimu:

Linija 3: Ljubljanica – Savska – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Savišće

Linija 5: Prečko – Savska – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Vlaška – Kvaternikov trg – Maksimir

Linija 13 privremeno neće prometovati.

Umjesto tramvaja noćne linije 33 prometovat će autobus.

"Radi održavanja povezanosti istočnog i zapadnog dijela grada privremeno se uvodi izvanredna autobusna linija 616 Vrbik – Držićeva, koja će voziti Ulicom grada Vukovara između raskrižja s Ulicom Fausta Vrančića i Radničkom cestom. Vozni red bit će istaknut na početnim i krajnjim stajalištima te na stranicama ZET-a", poručili su iz Grada.

Grad Zagreb moli sudionike u prometu da prate privremeno postavljenu prometnu signalizaciju te za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometovanju.

"Podsjećamo da je Grad Zagreb sve privremene prometne regulacije integrirao u navigacijske aplikacije Waze i Google Maps pa preporučujemo njihovo korištenje radi lakšeg pronalaženja najbržih alternativnih pravaca", naveli su iz Grada.

Sve informacije o radovima na uređenju Ulice grada Vukovara, ali i o ostalim značajnim radovima koje utječu na promet u gradu, možete pronaći OVDJE.