Gost Dnevnika Nove TV bio je financijski stručnjak Andrej Grubišić, koji je komentirao upozorenje agencije Moody's oko isplate sredstava dobavljačima te brojna druga pitanja vezana za Agrokor.

Kako komentirate ovo upozorenje kreditne agencije Moody's - u velikoj suprotnosti s postotokom koji spominju dobavljači?

Taj postotak je u skladu s onim što su brojni analitičari, komentatori, bankari spominjali. Dakle, oni jesu spominjali otpis od pedesetak posto. Dio dobavljača spominje otpis od 15-ak posto. Prije svega, ja ovo smatram zauzimanjem početnih pozicija, ne nužno krajnjim očekivanjima, ali istovremeno sam sklon razmišljanju da će kreditori, dakle financijski vjerovnici, vjerojatno podnijeti veći dio otpisa nego dobavljači, jer su dobavljači ipak jako bitni za nastavak poslovanja, de facto svih bitnih kompanija iz portfelja Agrokora.

Tko donosi odluku o visini otpisa?

Moje vjerovanje je da bi to trebalo biti stalno vjerovničko vijeće, koje je podijeljeno u pet skupina. Nije jasno kako bi se to glasovanje trebalo provesti. Moja očekivanja su da će se vjerojatno unutar svake skupine trebati dosegnuti određeni postotak, a istovremeno će se vjerojatno trebati dosegnuti i određeni postotak na razini svih vjerovnika.

Kakav se rasplet može očekivati - dio vjerovnika već želi potraživanja pretvoriti u vlasničke udjele?

Nije tajna da neki od velikih dobavljača Agrokora zapravo već imaju zalog nad udjelima određenih kompanija. Ne smatram neprirodnim da oni svoja potraživanja konvertiraju u te udjele, međutim, ovdje se postavlja pitanje razine detalja u nagodbi. Naime, vi ovdje imate na stotine dionika koji imaju svoja potraživanja. Ukoliko ćete se spuštati na razinu svakog pojedinog dionika, mislim da ćete se zaplesti u jednu priču koja bi mogla potrajati unedogled. U tom smislu pretpostavljam da će se ići pojednostavljenom metodom, da će se za određenu grupu vjerovnika postaviti jednaka pravila, a ne isključujem i to da će se onda nakon toga vjerovnici međusobno dogovarati kako bi nakon sklopljene nagodbe mogli zamijeniti određene pozicije koje su im dodijeljene u sklopu same nagodbe.

Revizija je pokazala da je Todorić zapravo prikazivao manji dug kako bi se svidio investitorima, odnosno kreditorima, ali da ti podaci postoje u glavnoj računovodstvenoj knjizi. Je li to prevara kreditora ili su oni sami morali provjeravati je li omjer duga i vrijednosti kompanije i dalje jedan naprama četiri?

Neosporna je činjenica da bilo kakvo neprikazivanje stvarnih poslovnih transakcija u financijskim izvješćima za investitore je apsolutno nedopustivo. S druge strane, bez obzira što očekujem da će većina vjerovnika tužiti kompaniju radi toga, postoji dio objektivne odgovornosti i s njihove strane. Naime, sve su to prekaljeni profesionalci, s vrlo kvalificiranim upravama i imaju pažnju ili su barem dužni pažnje dobrog gospodarstvenika posvetiti dovoljno vremena na analize onoga što im je prezentirano. Opet ponavljam, ne umanjujem činjenicu da su takve radnje od strane Agrokora zapravo bile nedopustive.

Hoće li neki vjerovnici propasti?

Mislim da je već određen broj vjerovnika propao, samo oni nisu medijski toliko atraktivni, ali vjerojatno je jako puno tih manjih kompanija već propalo, s tim da i ovi veliki imaju ozbiljnih problema te rade na svom internom restrukturiranju.

Je li Vama suspektan Ramljakov sastanak s američkim fondom koji je dobio bitnu ulogu u planu za restrukturiranje Agrokora?

Nije mi suspektan. Naime, smatram da je gospodin Ramljak jedan vrlo iskusan profesionalac koji ima jako puno poslovnih kontakata u Hrvatskoj i u svijetu. S tog aspekta me ne čudi da je razgovarao s mnogim potencijalnim investitorima. Ono što je ključno pitanje ovdje jest da li je taj razgovor koji je on obavio na bilo koji način njega doveo u sukob interesa i da li je on tijekom tih razgovora bilo kojoj trećoj strani, kojoj nije trebao, otkrio bilo kakve povlaštene informacije.

Hoće li Konzum otići u stečaj?

Mislim da niti jedna Agrokorova perjanica neće otići u stečaj. Pitanje je samo tko će biti njihov vlasnik.

