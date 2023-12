Evo koliku plaću imaju vozači tramvaja: "To je za takve uvjete premalo jer ti ljudi proživljavaju svašta"

Jučer se održao prosvjed kojim su radnici ZET-a željeli upozoriti na sve veći broj napada na njihove djelatnike. U podne je na 15 minuta stao autobusni promet na okretištu Črnomerec.

Predsjednik sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb Ante Jelić gostovao je u N1 studiju te je komentirao prosvjed.

"Jedna prosječna mjesečna plaća s blagdanima, vikendima i noćnim radom je oko 1150 eura. Kada bismo to pretvorili u rad od ponedjeljka do petka, to bi bilo oko 800 eura", rekao je Jelić.

"To je za takve uvjete premalo jer ti ljudi proživljavaju svašta, noću se većinom voze beskućnici, zatim pijanci i drogirani, koji su dezorijentirani i znaju vršiti pritisak na vozače", pojasnio je.