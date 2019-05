Nakon što je dao svoju podršku SDSS-u u kampanji za europske izbore, na društvenim mrežama osvanula je osmrtnica Miroslavu Ćiri Blaževiću.

U osmrtnici za Miroslava Ćiru Blaževića stoji da su ožalošćeni Milorad Pupovac, Andrej Plenković i Gordan Jandroković.

Ćiro poručuje kako su ga zvali iz policije i postupaju po tom pitanju te traže autora, a objavu tretiraju kao prijetnju smrću. Iz DIP-a kažu da će se time baviti i etičko povjerenstvo, koje eventualno može poslati upozorenje.

Podsjetimo, za suradnju ga je, kaže legendarni izbornik, zamolio Milorad Pupovac, a on je pristao jer to smatra ispravnim. ''Ćiro je bio tuđmanovac. Danas sam plenkovićevac, i to do srži. A ovo što činim, činim ono što mi se čini da mi je kao čovjeku dužnost, da mirim, da probam pokazati da su i oni građani Hrvatske i da moramo naći zajednički jezik kako bismo svi živjeli u homogenosti, a ne svađi'', objasnio je Ćiro.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr