Od političara do glazbenika i glumaca – Miroslav Ćiro Blažević je bio veliki prijatelj s brojnim osobama iz javnog života i mnogi od njih se danas od njega opraštaju.

Cijeli dan se ljudi iz javnog života opraštaju od trenera svih trenera – Miroslava Ćire Blaževića. Među njima je i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

"Želim izraziti žaljenje i sućut obitelji Miroslava Ćire Blaževića, našeg legendarnog nogometnog trenera, velikog čovjeka, sportaša i onoga tko je plijenio svojim šarmom, svojom osobnošću, svojom karizmom, godinama u hrvatskom društvu i ne samo u sportu. Njegova humanost, njegov angažman, dobri duh bdio je nad svima nama", rekao je premijer.

Sve najbolje o njemu ima reći i Tarik Filipović.

"On je bio jedna radost. Kad god bi se telefonski čuli ili našli, baš smo jedno drugom donosi radost. Kad bi on imao neke padove zvao bi me na kavu: 'Pa daj ispričaj mi jedan vic.' Zračio je nekim optimizmom i kad je bilo najteže", rekao je Filipović za Dnevnik Nove TV.

Od Ćire se oprostila i bivša premijerka Jadranka Kosor.

"Iako je znao da je to možda naš posljednji razgovor, iskoristio je da mi kaže da me jako, jako volio, jako cijenio, da sam imala posebno mjesto u njegovom životu. Na to sam ja dodala da ćemo još piti neke kave, a on je rekao da nažalost nećemo i tako smo se oprostili", rekla je.

