Europska Agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) ocijenila je da je ponuda Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) najkvalitetnija za sudjelovanje u budućnim međunarodnim projektima EASA-e, priopćio je HACZ.

Uz HACZ, na međunarodnim će projektima sudjelovati i zrakoplovne vlasti Velike Britanije, Italije, Francuske, Španjolske i Austrije.

''Ovakva ocjena ponude Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), donesena od strane EASA-e, još je jedno priznanje dosadašnjeg rada HACZ te potvrda njenog institucionalnog položaja u okviru nadležnih tijela za civilno zrakoplovstvo u okviru Europske unije'', poručuju iz HACZ-a.

Dodaju da je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo ''u samo deset godina od svog osnutka izrasla u respektabilnog i poželjnog partnera unutar EU''. ''Dokaz tome je i uspješno proveden twinning projekt u Gruziji 2015-2017, u kojemu je HACZ bila junior partner Austro Control GmbH u provedbi projekta te trenutni Twinning Light projekt 'Support for participation in the ECAA - European Common Aviation Area' u Sjevernoj Makedoniji gdje je HACZ nositelj projekta'', priopćili su.