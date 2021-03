Pregled najvažnijih događaja u tjednu za nama donosi Ivana Petrović.

Potres je narušio zvonik karlovačke crkve i otkrio nam svitke koji su bili kapsulirani u njezinu zvoniku. I u toj čudnoj logici nevolje na svjetlo dana ti nam zapisi uvijek izdaju i poneku opomenu, kao svitak iz 1938. koji poručuje kako se povijest ne isplati krivotvoriti.

Svici su otpremljeni u državni arhiv i priključeni drugim dokumentima koji svjedoče i kako je bilo za vrijeme pandemije španjolske gripe. U jednome piše da je prije 103 godine u Karlovcu u tri mjeseca umrle 502 osobe. Stari dokumenti govore ako smo to sposobni razumjeti, kažu da iz povijesti treba učiti jer ako se ne uči, ona se samo ponovi u nekoj suvremenoj inačici. U Hrvatskoj i svijetu svakoga dana ljudi umiru od posljedica zaraze koronavirusom. Usred trećega smo vala, broj novih zaraženih opet raste. Cijeli se tjedan raspravljalo o oksfordskom cjepivu koje je od početka toliko istrolano da ljudi više ne znaju bi li se s njime cijepili ili ne bi. Izaziva li baš ta AstraZeneca plućnu emboliju, je li od cjepiva u nas umro mladi muškarac ili nije? Sve je poljuljano, što zapravo nije bilo teško ni predvidjeti u krizi koja je postala globalni obavještajni rat. Europska agencija kaže da je cjepivo u redu, a kako bi povratili povjerenje, tim se cjepivom u Sloveniji cijepio državni vrh.

I tako dok je Europa u lockdownu, u nas se prosvjeduje protiv mjera, samo ne znam kojih jer smo zemlja s možda najliberalnijim mjerama u Europi. Prosvjedi pokazuju da smo na rubu ohlokracije koja urušava svaki autoritet, uključujući i znanstveni. U susjednoj BiH, osobito u Federaciji, stanje je katastrofe. Premijer se s još četvero drugih priključio austrijskoj inicijativi koja od Europske komisije traži ravnomjernu raspodjelu cjepiva.

Bijesan zbog presude Vrhovnog suda, koji mu je potvrdio šest godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, Zdravko se iz BiH okomio na sve, a najviše na predsjednika suda Sessu i predmetne suce iz Osijeka.

Tragedija je da Mamić sad razotkriva svu bijedu dijela hrvatskog pravosuđa, da im nabraja putovanja koja je plaćao, cipele koje im je kupovao i slično. O jadu i bijedi ovoga slučaja smo već puno rekli tijekom tjedna. Predsjednik suda u Osjeku pokreće stegovni protiv sudaca koji su feštali s Mamićem. Bit će tu još svega. Dinamo, koji je ustrojen kao udruga građana, i tu su u igri mnoge face, uključujući i one iz politike njihova podzemlja i nadzemlja. Inače zakon o udrugama, koji sve to regulira, sadrži, karikiram, pet rečenica. Pa to je smijurija. Mamić hvali Milanovića, Plenković je zgrožen ponašanjem sudaca. Mi koji živimo u stvarnom životu nismo zgroženi. Bilo bi dobro da premijer i predsjednik iz arhive izvade izvješće SOA-e iz lipnja 2016., vremena turbulentnog opoziva vlade Karamarka i Oreškovića. SOA je tada apostrofirala 20 sudaca kao problem nacionalne sigurnosti. I ništa. Pojeo vuk magare. A tek JANAF? Nota bene što je s tim famoznim Klubom u Slovenskoj kao simbolom te ekipice? Po onome što se da čuti, u toj aferi nema koga nema.

Pregled svih događanja u tjednu za nama pogledajte u priloženom videu.