Europa se ujedinjuje protiv huliganizma, predsjednik UEFA-e za Dnevnik Nove TV: "Ako se ne povežemo, nema uspjeha"

Europa planira huliganima stati na kraj. "Možemo dobiti uredbu na razini EU koja će obvezati sve članice unije i sve članice UEFE da će postupat na isti način kad su u pitanju ovakva problematična ponašanja.

Prijedlog s hrvatske strane, i od strane Vlade i strane HNS-a će biti da se na europskoj razini urede međusobna komuniciranja

i postupanja kada su u pitanju utakmice visokog ili srednjeg rizika", objasnio je voditelj odjela za sigurnost HNS-a Jurica Jurjević.



Predožit će se da se odredi točan vremenski period kad uoči takve utakmice kreće sigurnosna priprema policija dviju zemalja, ali i rok u kojem će se zemlji domaćinu dostaviti imena navijača koji dolaze.

U Hrvatskoj se i primjerice točno zna tko sjedi na tribinama.

Karte su personalizirane, dok u Austriji - nisu.



Prilika za razgovor. U Hrvatsku, tvrdi državni tajnik u Ministarstvu sporta Tomislav Družak, stižu članovi vijeća europe.



"Definirati i vidjeti postoje li mogućnosti da se lokalno na razini pojednine zemlje, ali generalno i na razini europe stane na kraj huliganizmu u sportu", rekao je.



O huliganizmu je i premijer Andrej Plenković pričao sa čelnim čovjekom UEFE.

"Ako se svi ne povežemo i ne pokušamo izliječiti nogomet od tog raka, nema uspjeha. UEFA sama ne može, a ni vlade same ne mogu", objsnio je predsjedik EUFA-e Aleksander Čeferin u petak.



Nema dileme, tvrdi Siniša Hajdaš Dončić iz saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, rješenje je u strožim kaznama.



"Najveća kazna je oko 3000 eura, a što se tiče kazne zatvora one su

jedne do pet godina što je svakako premalo. Na taj način treba

represijom djelovati da se huligane odmakne od normalnih navijača", ispričao je.

Ne slaže se predsjednica odbora za sport Vesna Vučemilović. "Naš zakon je dovoljno restriktivan, ne treba uvoditi dodatnu reperesiju jer onda se ona provodi prema svima koji dolaze na utakmice, a nisu svi navijači huligani", rekla je.



Na istom tragu je i MOST-ov Marko Sladoljev. "Može se stati ako se evidentiraju na dan utakmice, da oni ne mogu otići na sportsko borilište ili putovati. Ili postrožiti mjere na samom stadionu, kupiti kamere koje će prepoznavati lica", dodao je.



Hrvatska ima problem i pogrdnih rasističkih uzvika

koje stižu s tribina, a zbog njih stiže najveći broj kazni.

