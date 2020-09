U Novoj Gradiški raspravlja se o tome tko će zamijeniti gradonačelnika Vinka Grgića, koji je zbog slučaja Janaf u istražnom zatvoru u Remetincu. U Velikoj Gorici našli su zamjenu.

Velikogoričkog gradonačelnika, koji je također uhićen, Dražena Barišića do daljnjeg će mijenjati Ervin Kolarec. Što se pak sudskog postupka tiče - slijede mirniji dani. Tvrdi to odvjetnik velikogoričkog gradonačelnika Ljubo Pavasović Visković, koji se u Remetincu sastao sa svojim kljentom.

''O detaljima je zasad prerano govoriti. Naravno da smo prokomentirali situaciju u kojoj se nalazi. Treba ipak pričekati nekoliko dana da pročitamo cijeli spis. Bit će nam dostupan krajem tjedna i onda počinju detaljnije pripreme. Sada je nekakav period u kojem se sasvim sigurno u dva tjedna neće događati ništa. Naime, sada se dostavljaju rješenja o provođenju istrage, rješenja o istražnom zakonu, pišu se žalbe, rješavaju žalbe. Recimo da je to nekakva rupa u postupku'', rekao je odvjetnik Pavasović Visković.

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja smatra da predsjednik Zoran Milanović treba objasniti svoj odnos sa šefom Janafa. Milanović je kritizirao tijek istrage i novinarima otkrio da se nedavno susreo na ručku s osumnjičenim Draganom Kovačevićem. U to vrijeme glavni akteri najnovije korupcijske afere bili su pod tajnim mjerama praćenja. O tome je li Milanovića netko na to upozorio i bio to dužan učiniti - u SOA-i su bez komentara.

''Ja ne znam kako idu te procedure, o čemu su bili razgovori, to bi isto trebalo ispitati. Postoji mogućnost da sam predsjednik ima veze s Kovačevićem oko ovoga svega, ja to ne znam niti mogu znati, na to trebaju odgovoriti institucije koje su se bavile time vidjet ćemo što će od toga biti'', rekao je Grmoja.