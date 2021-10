EON platforma u Hrvatskoj odnedavno bogatija za EON Kids, poseban profil namijenjen djeci.

Najpopularnija TV platforma u jugoistočnoj Europi sada je dostupna i korisnicima kompanije Nova zahvaljujući United Grupi, koja i na grčko tržište donosi najsuvremeniju tehnologiju i veliki izbor ekskluzivnih kino i sportskih sadržaja, uz usluge vrhunske kvalitete dostupne svima. Nakon lansiranja EON platforme u Bugarskoj i Hrvatskoj ranije ove godine, uvođenjem u Grčkoj, EON je postao vodeća TV platforma u jugoistočnoj Europi dostupna za više od 40 milijuna ljudi te dijaspori diljem svijeta.

EON platforma prisutna na hrvatskom tržištu od lipnja ove godine zahvaljujući partnerstvu s tvrtkom Solford Alpine koja je pomogla u dovođenju EON-a u Hrvatskoj, pored bogate ponude najboljih domaćih i međunarodnih programa kao i nagrađivanom tehnologijom koja nudi vrhunsko iskustvo gledanja gdje god se korisnici nalazili, neovisno o pružatelju internetske usluge, odnedavno je bogatija za EON Kids, poseban profil namijenjen djeci.



Unutar EON Kids profila izdvojenog posebno za njih, mališani imaju priliku na jednom mjestu uživati u omiljenom i sigurnom sadržaju uz animirane serije i filmove kao što su Maša i medo, Pepa prašćić, Psići u ophodnji, Spužva Bob Skockani, Lego i mnogi drugi. Sadržaj je moguće gledati i do sedam dana unatrag, a EON Kids omogućuje i pretraživanje sadržaja po glavnim junacima iz crtića. Zahvaljujući zaštititi profila PIN kodom, onemogućen je prelazak iz EON Kids profila na druge sadržaje. Kako bi još lakše uplovili u carstvo sadržaja kreiranog posebno za djecu, Korisnici EON Full i Premium paketa koji imaju EON SMART BOX na dar mogu dobiti Kids daljinski upravljač.



„Usluga koju nudimo u suradnji s austrijskim partnerom Solford Alpine predstavlja televiziju budućnosti te spada u kategoriju najnaprednijih svjetskih platformi s brojnim dodatnim funkcionalnostima. Naši korisnici to su brzo prepoznali pa usluga iz dana u dan bilježi sve veći interes. S ciljem zaštite najmlađe skupine naših gledatelja izdvojili smo sadržaj namijenjen djeci što će, vjerujem, roditeljima dodatno olakšati kontrolu sadržaja koju konzumiraju njihovi najmlađi. Zajedno s United Grupom nastavljamo raditi na razvoju i distribuciji vlastitog i inozemnog inovativnog sadržaja s namjerom da našim korisnicima pružimo najbolje korisničko iskustvo“, izjavio je Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha Hrvatske.



EON platforma nudi i brojne atraktivne sadržaje za odrasle i to uz brojne funkcionalnosti. Korisnicima je na raspolaganju više od 160 televizijskih kanala, uključujući i preko 80 kanala u HD-u, koje mogu gledati do sedam dana unatrag. Ova vodeća TV platforma u jugoistočnoj Europi korisnicima omogućuje gledanje sadržaja gdje god se nalazili, putem bilo kojeg zaslona te neovisno o pružatelju internetske usluge, čime se ističe kao najbolji primjer kvalitete i jednostavnosti.