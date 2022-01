Jednu od najtežih akcija spašavanja izvela je tijekom noći Hrvatska gorska služba spašavanja. Na najmanje pristupačnom dijelu Velebita, Vaganskom vrhu, niz zaleđenu liticu dugu 150 metara pao je 20-godišnji planinar. S Gorskom službom spašavanja na terenu je bio i reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić i provjerio u kakvom je stanju ozlijeđeni mladić.

Županijski centar 112 u subotu u 18:30 primio je šokantan poziv s najvišeg vrha Velebita. 20-godišnji planinar kliznuo je niz 150 metara zaleđene litice. S teškim ozljedama ostao je nepomično ležati.

"Ima ogrebotinu na lijevoj natkoljenici 20 cm i ima slomljenu desnu potkoljenicu malo više iznad skočnog zgloba", rekao je Josip Devčić, HGSS.

Paralelno s primorske i ličke strane u utrku s vremenom kreću tri tima spasioca. 27 volontera iz Gospića, Zadra, Splita i Istre kreću u utrku s vremenom.

Nakon tri sata probijanja spasioci dolaze do mladića koji s psom leži na dnu litice. Kreće akcija izvlačenja. Voditelj akcije traži pomoć i dodatne ljude.

"Par boca neka uzmu, koliko ima, i nek krenu prema nama, nebitno koliko odu, nebitno 200, 300 metara. Dobro, dobro. Nek idu tempom kojim mogu, ali neka krenu prema nama. S vodom", govorio je vođa grupe na telefon.

Dok jedna ekipa priprema izvlačenje, druga sanira mladićeve ozljede. Za manje od sat vremena mladić je izvučen iz provalije i kreće transport prema privremenoj bazi.

Poput mrava u nizu, držeći konop, spasioci su iz sata u sat napredovali.

"Transport je bio jako dug. Dosta leda i sniga tako da je trebalo biti oprezan. U svemu jedna od težih akcija", rekao je Marko Frleta iz HGSS-a Zadar.

Nakon više od 12 sati provedenih na preko 1700 metara nadmorske visine akciju privode kraju.

"Od devet do sada hodamo bez prestanka. Znači 9 sati hoda bez prestanka", kazao je Mario i dodao kako se na kraju svi osjećaju zadovoljno i stvarno ispunjeno.

I ozljeđeni mladić bio je na izmaku snaga.

"Odradili su vrhunski posao i svaka im čast. Brzo su i efikasno to odradili. Kako su izgledale minute i sekunde dok nisu došli? Sporo, sporo. Ali dobro je. Što je pošlo po krivu? A svašta...", rekao je unesrećeni, ali dobro raspoloženi planinar Grga.

Uslijedio je najosjetljiviji dio. Prebacivanje ozlijeđenog u vozilo.

"Stavit ćemo ga ovako na rikverc i onda ćemo ga samo dignuti da sjedne. Majo, mi ćemo ga dignuti, ti digni utege. Pusti nogu", koordinirali su se spašavatelji.

"Uf, ovo je bila jedna od najtežih akcija meni u GSS-u. Ono bilo je stvarno, nepristupačan teren, nikakvi resursi osim ljudskih nisu dolazili u obzir", rekao je Dario Cindrić iz gospićkog HGSS-a.

"No kada se sve zbroji i oduzme: Svi smo dali maksimum i dopremili ga gdje treba", kazala je Maja Radanović iz HGSS-a Gospić.

U akciji je spašen i pas North kojeg su HGSS-ovci doslovno na rukama nosili više od četiri kilometra. Na kraju daju više nego jasan savjet.

"U zimskim uvjetima treba koristiti opremu, i ne samo kupiti opremu da je imaš, nego nju treba znati i upotrebljavati, tako da, bez kvalitetne opreme zimi se ne ide na ovakve ture", poručuje Marko Frleta.

Nakon više od 12 sati ozlijeđeni mladić predan je ekipi gospićke hitne pomoći.

Kako je došlo do nesreće?

Protječe li ova noć ipak mirnije za gospićke i zadarske HGSS-ovce i kako je ozlijeđeni mladić provjerio je reporter Domagoj Mikić koji je razgovarao s Josipom Brozičevićem, dopročelnikom HGSS-a.

Ozlijeđeni mladić iz gospićke je bolnice prebačen u bolnicu u Zadru. "Tamo će biti operiran. On i dalje ima teške tjelesne ozljede, ima slomljenu nogu", izvijestio je reporter.

Često izvještavamo o turistima japankama na planini, no ovaj mladić imao je svu adekvatnu opremu. Što je krenulo krivo, Mikić je pitao čovjeka koji je rukovodio akcijom.

"Mladić je u najboljoj namjeri da prenese svog psa preko zaleđene, strme padine, napravio krivi korak i prilikom pokušaja čučnja i spušanja psa na tlo, pas se trznuo, povukao mladića za sobom i zajedno su otklizali 150 metara niz zaleđenu padinu", opisao je Brozičević.

Objasnio je i zašto je ovo bila jedna od najzahtjevnih akcija za spašavatelje.

"Zbog puno čimbenika. Zbog udaljenosti, zbog visinske razlike, zbog vremenskih uvjeta, stanja na terenu, od dubokog snijega do strmih zaleđenih padina, udaljenosti koju su spašavatelji trebali prijeći samo vozilima da bi došli do mjesta od kuda bi krenuli. I onda hodanje i odnijeti svu tu opremu na mjesto gdje je bio unesrećeni, a znamo da je bio na najvišem vrhu Velebita na 1757 metara. Sve to zahtijeva određeno vrijeme i izniman napor", ispričao je Brozičević.

Na Velebitu je jučer bilo oko minus sedam. Dopročelnik kaže da u takvim uvjetima vrijeme igra veliku ulogu i sekunde su bile bitne. "Ako dođe do pothlađivanja, naša reakcija može biti zakašnjela ako ne napravimo sve najbrže što možemo.

Zašto se je odustalo od izvlačenja helikopterom, zanimalo je Mikića. Dopročelnik HGSS-a kaže kako trenutno ne rade noćna spašavanja helikopterom, no teže tome.

"Vjerujem da Hrvatska teži tome i da će preko reseornih ministarstava ovaj projekt o kojem se govori u zadnje vrijeme biti realiziran i da ćemo svi zajedno u sustavu, u narednom periodu, sa helikopterskom službom spašavanja 0-24 biti nekoliko nivoa iznad ovog na kojem smo sada", rekao je Brozičević koji je prokomentirao i slučaj Splićanina Mateja Periša koji je nestao u Beogradu.

"U svakom trenutku smo spremni svakome se odazvati u pomoć", zaključio je.

