U Beogradu traje potraga za Splićaninom koji je s društvom otišao slaviti Novu godinu. Svaki trag gubi mu se 31. prosinca u pola tri ujutro u jednom od noćnih klubova uz Savu. Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac prati cijeli slučaj i javila se uživo iz Beograda gdje je razgovarala s ocem nestalog mladića Nenadom Perišem.

"Mnogo je detalja koje treba uzeti u obzir. Ovo je popularno mjesto za izlazak, sve je puno restorana i barova u nizu. Te večeri bilo je jako puno ljudi. Policija uzima sve dojave u obzir, a dobiva ih mnogo", izvijestila je Štrbac i dodala da je dobro da je istraga počela odmah, nije se čekao zakonski rok. No još nema konkretnih informacija, a brodovi i dalje pretražuju rijeku iako je pao mrak.

Nenad Periš, mladićev otac kaže kako još ne zna što se dogodilo.

"Ono što imam informacije od njegovih prijatelja, ništa nije ukazivalo na to da se ovakav ishod može očekivati", rekao je.

Matejev otac kroz suze: ''Našao sam se s društvom koje je bilo u ovom lokalu s Matejem"

"Oni su sjedili u tom lokalu, prije su bili na večeri. Mladi ljudi, u dva sata su se družili uz piće, uz razgovor, kao mladi ljudi koji su završili fakultete. U jednom momentu on se digao i krenuo prema izlazu i oni ga više nisu našli", ispričao je otac i dodao kako policija vrlo ozbiljno radi na slučaju, a sutra će se naći s istražiteljima.

Štrbac je pitala je li vjerojatno da je pao?

"Matej je trenirao vatrepolo, bio je izrazito jak momak, sportaš, nepušač... Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondicija, znanje o plivanju i vještine - ne dolazi u obzir da bi pao u rijeku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja", rekao je Periš.

Policijska potraga traje već 50 sati, ali obitelj ne gubi nadu.

"Vrijeme prolazi, on se ne javlja. Nisam izgubio nadu. Ali kao roditelj naravno da mi prvo pada na pamet ono što je najgore, tako da sam u nekom razmišljanju... samo želim da ga nađu", kaže otac koji je zahvalan srbijanskom MUP-i hrvatskom veleposlanstvu na reakcijama i svemu što su do sad napravili.

Svoje nade polaže u informacije.

Prijatelj nestalog Splićanina: "Doslovno na par minuta smo se odvojili u klubu i od tada kao da je u crnu rupu upao"



"Svaka informacija, bilo to s kamere, bilo dojava građana, bilo koga, očekujem da bi mogla napraviti mozaik i da se dovede do konačnog rješenja ovog strašnog trenutka za mene i moju obitelj", rekao je Periš i zamolio sve građane Srbije i sve koji nešto znaju da se jave, makar i anonimno.

"Molim samo da bilo tko tko nešto zna da dojavi. Neću otkriti tko je to rekao", vapaj je Matejevog oca.

