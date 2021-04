Razgovarali smo sa sestrom oca djevojčice koja je u Klaićevoj bolnici u Zagrebu od posljedica teških ozlijeda preminula.

Je li točna informacija da je vaša majka obavještavala centar za socijalnu skrb da za djevojčicu nije najbolje da ostane s roditeljima?

''Moja majka nije obavještavala socijalnu što se tiče brata, nego je prijavljivala majku. Jer je više bio odsutan od kuće nego što je bio kod kuće'', kazala je sestra oca preminule djevojčice.

Što je onda vaša šogorica radila djevojčici?

''Ne znam, to dijete je bilo za nju višak, višak. Jer ona je to dijete sama predala, to zna i socijalna i svi znaju, ona je sama predala to dijete'', istaknula je.

Hoćete reći da socijalni radnici nisu došli provjeravati u kakvom stanju je djevojčica?

''Ne, moja majka je išla prijavljivati, ne sina, nego je prijavljivala majku, jer to je majka koja nije držala do svoje djece'', kazala je.

Inicijativa Spasi me i Moramo vam nešto reći sutra na razgovoru kod ministra: "Pisalo je da je rizik umjeren. Umjeren rizik za što? Za glad, za žeđ, za smrt, za nasilje?

Građani se i danas pred bolnicom opraštaju od preminule djevojčice: "Oprosti im, ne znaju što čine"

Dobro jesu li izlazili iz Centra za socijalnu skrb?

''Ne, možda mjesečno jedanput. Sad zadnji put je dok je majka prijavila, znači negdje petak, ja mislim, četvrtak ili petak kad je majka prijavila izašli su van. Mala je išla u utorak psihologu, u tome vrijeme je tamo i povraćala i u srijedu ujutro se desilo to kobno'', rekla je sestra oca.

Jeste se čuli s bratom? Što kaže?

''Jesam, čula sam se s bratom, brat je mene informirao, brat je jako plakao i...'Nisam ništa svom djetetu napravio kao ni jedan roditelj koji ne bi. Ne znam što se događalo, nisam bio u kući i svi susjedi to znaju' govorio je. U tom trenu kad je maloj pozlilo, on se nije nalazio u kući, nije znao što se događa. I ona se protivila da neće na hitnu, neće na hitnu, neće na hitnu, ona će završiti u zatvoru. Evo, to je moje što ja mogu reći'', kazala je.

Podsjetimo, djevojčica je u srijedu s teškim ozljedama mozga u srijedu primljena u novogradišku bolnicu odakle je hitno prebačena u Klaićevu. Iako su liječnici dali sve od sebe, malena je u nedjelju ipak podlegla ozljedama.

Roditeljima djevojčice jučer je određen jednomjesečni istražni zatvor. Majka je prvooptužena i nju se teretilo za čak pet kaznenih djela povrede djetetovih prava, kao i za nanošenje osobito teške tjelesne ozljede.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr