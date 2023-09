Ekipa Provjerenog zabilježila cijeli proces transplantacije srca: "Ovo je krv, špricanje, život"

Operativnom timu Kliničke bolnice Dubrava, to nije nikakva novost, laicima - ovo je ravno čudu. Čudu koje je čekao i dočekao naš sugovornik Ivo. Baš ovih dana slavi rođendan! I ne samo on. Naime, i kirurg koji je izveo zahvat - rođen je na isti dan! Ljepši dar dati i primiti teško je i zamisliti!

Reporteri Provjerenog Maja Medaković i Marino Grgurev pratili su svaki korak operacije koja će Ivi omogućiti novi, bolji i kvalitetniji život.

U Kliničkoj bolnici Dubrava transplantacije srca izvode se od 1995. Profesor Igor Rudež voditelj je transplantacijskog programa. Tu je od početka i ovo je njegova strast.

Pročitajte i ovo Neovlaštena uzurpacija Nakon pisanja DNEVNIK.hr-a uzurpirano dvorište vraćeno vrtiću na Knežiji: "Zgroženi smo"

"Ni jedna kirurška grana mi nije bila dovoljno napeta. Ok trauma, ok abdomen, sve je to ok. Zašiješ, prešiješ, jel... A ovo to je ono krv, špricanje, život", uzbuđeno je rekao za kamere.

Osim doktora važan posao obavlja i medicinska sestra. Javiti lijepe vijesti, najljepši je dio posla svaki put pa i nakon 30 godina koliko ga sestra Milka Grubišić ne radi nego živi. Glavna je koordinatorica za transplantacije i osoba koja prva doznaje da postoji donor. Na pacijentu je da što prije dođe u bolnicu, a na njoj sve ostalo. Potvrditi da se srce prihvaća, obavijestiti dežurne liječnike, koordinirati prijevoz, u ovom slučaju avion.

Pročitajte i ovo Sporazum o prekidu vatre Azerbajdžan i armenski separatisti bez dogovora o miru: "Svakog trenutka oni nas mogu uništiti, počiniti genocid nad nama"

"Koliko god radite uvijek vas to nešto dirne. Imate osjećaj - evo sad ćemo još jedan ljudski život spasiti", rekla je.

Kako je prošla operacja i što su sve medicinski djelatnici i pacijent ispričali pogledajte u videu.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr