Dvojica muškaraca kažnjena zbog veličanja NDH: Došli s ekipom, vrijeđali okupljene

Dvojica muškaraca kažnjena su zbog narušavanja javnog reda i mira tijekom antifašističkog skupa u Rijeci. Među kažnjenima je i mladi Rus.

Prekršajni odjel Općinskog suda u Rijeci donio je 8. siječnja presudu protiv 30-godišnjeg Hrvata rođenog u Rijeci te 22-godišnjeg Rusa rođenog u Ekaterinburgu. Obojica su nezaposlena, bez primanja i uzdržavaju ih roditelji, piše Fiuman.

Incident se dogodio 30. studenoga 2025., u 11:40 na Jadranskom trgu, gdje se održavao prijavljeni mirni javni prosvjed "Ujedinjeni protiv fašizma". Sud je priopćio da su dvojica muškaraca bila dio organizirane skupine od više desetaka osoba, većinom odjevenih u tamnu odjeću s kapuljačama, od kojih su neki imali i prekrivena lica.

Vrijeđali su okupljene povicima kao što su "Pi*ke, nakaze jedne", zatim udarali rukama i stvarali buku kako bi zastrašili prolaznike i prosvjednike. Više su puta glasno pjevali i uzvikivali "O Hrvatska, o Hrvatska nezavisna država" te "Za dom spremni, spremni, spremni", pritom podižući desnu ispruženu ruku u zrak. Sud je ocijenio da je takvim ponašanjem veličan ustaški pokret i totalitarni režim Nezavisne Države Hrvatske.

Obojica su negirala da su ikoga vrijeđala ili nešto uzvikivala, no sud je na temelju videosnimki, fotodokumentacije i drugih dokaza zaključio da su upravo oni počinili spomenute prekršaje. Naime, na snimkama se vidi dolazak organizirane skupine, naguravanje, korištenje pirotehnike, podizanje ruku i sporno skandiranje.

Tridesetogodišnjaku je izrečena ukupna novčana kazna od 3.309,82 eura. S obzirom na to da je bio uhićen 1. prosinca prošle godine, taj mu je dan uračunat u kaznu u iznosu od 39,82 eura, pa mora platiti 3.270 eura.

Rus je kažnjen s ukupno 3.609,82 eura – nakon uhićenja 1. prosinca oduzet mu je jednak iznos kao suučesniku te je dužan platiti 3.570 eura.

U obrazloženju presude sud je kao otegotne okolnosti istaknuo težinu počinjenih prekršaja, način njihova počinjenja te činjenicu da je kod mlađeg okrivljenika u prethodne tri godine već postojalo pravomoćno prekršajno kažnjavanje zbog sličnih djela iz područja javnog reda i mira. Sud je ocijenio da je veličanje totalitarnog režima potpuno neprihvatljivo te da izrečene kazne trebaju preventivno djelovati kako bi se ubuduće spriječilo slično ponašanje, piše Fiuman.