Dunav je kod Batine u Baranji prešao granicu od 700 centimetara. Naselje Zeleni otok je poplavljeno, voda je došla tik do kuća u Aljmašu, proglašene su izvanredne mjere obrane od poplava.



Vrhunac vodenog vala očekuje se u srijedu. Sve snage Hrvatskih voda i civilne zaštite su na terenu. U stanju pripravnosti su ekipe za spašavanje i 300 vojnika.

Naselje Zeleni otok kod Batine ne samo da je pod vodom nego je i potpuno odsječeno. Do njega ima otprilike jedan kilometar i može se doći isključivo čamcem ili dronom, pa se uz pomoć civilne zaštite dron i podiže.

Ono što je snimljeno iz zraka nije lako gledati. Kuće i vikendice su poplavljene. Cijelo je mjesto prazno, tek pokoji mještanin došao je čamcem provjeriti stanje svoje kuće. Ti su prizori uživo prikazani i na sjednici Kriznog stožera, odakle stižu posljednje informacije o stanju vodostaja.

"Od večernjih sati pa do sutra trebalo bi doći do vrhunca vodenog vala u Hrvatskoj. On je još uvijek negdje oko Mohača, koji se nalazi 23 kilometra uzvodno od Batine. Morat ćemo provoditi mjere izvanredne obrane od poplava praktički sve do nedjelje. I očekujemo da bi se situacija mogla stabilizirati od ponedjeljka", poručuje Zoran Đuroković iz Hrvatskih voda.

Dotad su sve snage Kriznog stožera na nogama. Očekuju ih danonoćna dežurstva. Podignuta je ekipa za spašavanje u poplavama, a 300 vojnika čeka u pripravnosti ako bude potrebna pomoć. No mještani se nadaju da im neće trebati.

Ivan Jurković iz Batine kaže da je optimist.

"Mislim da neće biti velikih problema. Sutra se očekuje vrhunac i to bi za dva-tri dana moglo biti olakšanje."

Damir kaže da bi problem mogao biti jedino ako pukne bent. Ipak, misli da neće biti problema jer je sve, kaže, čvrsto.

Takve poruke šalje i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.

"Svi su objekti, sve vodne građevine pregledane, također se dodatno pregledala i pregledava hidrotehnička oprema."

Kada raste Dunav, raste i Drava. Jer Dunav doslovce na ušću tiska Dravu natrag u korito. Da se Drava prelije preko šetnice na lijevu obalu, nedostaje svega 10-ak centimetara.

"Tijekom današnjeg dana očekujemo izlijevanje rijeke Drave na šetnicu na lijevoj obali. To je dosta zanimljivo Osječankama i Osječanima, ali ovim putem molim sve njih da izbjegavaju to područje jer je Drava mutna i vrlo lako može doći do upadanja sa šetnice u maticu rijeke, što, naravno, može završiti kobno", poručuje Dragan Vulin, načelnik Kriznog stožera Osijek.

Vrhunac vodenog vala očekuje se u srijedu. Svi se nadaju da će proći i da osim čišćenja poplavljenih kuća od njega neće biti veće štete.

Reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić o vodenom valu kaže:

"Dunav prijeti. U Batini se očekuje prvi udar vodenog vala. Vidjeli smo što je taj vodeni val radio po Europi. Radio je potpuni kaos. Svi se nadamo da taj kaos i te prizore nećemo gledati u Hrvatskoj. Već u ovim trenucima Dunav izgleda snažno, impresivno, hladno, mutno i prljavo. Već je prešao određene granice, prešao je šetnicu i došao do nasipa. Svi se nadaju da će taj nasip izdržati, da Batina neće biti poplavljena. Taj je nasip pod nadzorom svih nadležnih službi, no opreza nikada dosta.

Procjene su da taj val neće biti visok koliko se procjenjivalo. Procjene su da će biti do 40, 50 centimetara manji. No vidjeli smo što ta silina vode može učiniti. Ipak, taj vodeni val može biti jedan od povijesno najvećih. Prvi su na udaru Zeleni otok i Aljmaš. Ondje su kuće i vikendice u ugrozi. Službe su u punoj snazi i pod oprezom. Svi se nadamo da će vodeni val proći bez katastrofalnih prizora koje smo gledali."

Pročitajte i ovo totalni rat Izrael napao Bejrut i najavio novi val zračnih udara: "Tko god ima raketu u domu, više neće imati dom"

Pročitajte i ovo očaj na bliskom istoku VIDEO Rat do istrebljenja: Šire se snimke zračnog napada na Bejrut